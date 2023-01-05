Пришёл, увидел, отобрал: как Гитлер присвоил чужую партию Как Адольфу Гитлеру удалось отобрать чужую партию, сделать её своей и подавить всех политических конкурентов. 5 января, 18:08 3383 3383 Фото © shutterstock

5 января 1919 года в дешёвой мюнхенской пивной "Штернекерброй" произошло событие, которое изменило всю дальнейшую историю человечества. Это событие осталось совершенно незамеченным для современников и даже посетители той пивной вряд ли верили, что присутствуют при историческом событии, которое изменит судьбу мира.

В этот день немецким слесарем Антоном Дрекслером и журналистом Карлом Харрером была основана Немецкая рабочая партия, членами которой и стали 30 посетителей пивной — в основном коллеги и приятели Дрекслера. Вполне возможно, эта партия так и осталась бы одной из множества партий послевоенной Веймарской республики, если бы однажды на её заседание не пришёл по заданию начальства агитатор рейхсвера по имени Адольф Гитлер.

Политическая обстановка

В конце 1918 года Германская империя вступила в полосу нестабильности. Ещё в начале года, когда им удалось навязать российским большевикам невероятно выгодный Брестский мир, казалось, что теперь-то немцы не проиграют Антанте, ситуация складывалась для них благоприятно и главный противник на Востоке наконец был выведен из игры. Но к тому моменту превосходство Антанты уже было слишком большим, попытки немецкого наступления захлебнулись, а вот союзникам удалось прорвать немецкий фронт. К октябрю 1918 года ситуация стала критической, союзники немцев поочерёдно начали заключать сепаратные перемирия с Антантой.

В новых обстоятельствах попытки начать переговорный процесс предпринимали и немцы, однако союзники считали немецкую монархию и императора Вильгельма II лично ответственными за эту войну и ни о каких приемлемых условиях мира в данной ситуации говорить не приходилось. Единственное, что могло облегчить бремя Германии, — формирование нового либерального правительства.

Кайзер Вильгельм II в полевой форме в годы Первой мировой войны. Фото © Wikipedia

8 ноября 1918 года принц Макс Баденский, исполнявший обязанности канцлера, самовольно объявил об отречении императора и своей отставке и передал власть главе умеренных социалистов Фридриху Эберту. Немецкая монархия пала, а новому правительству предстояла непростая задача — выторговать как можно более выгодные условия мира.

В условиях политической нестабильности остальные политические силы, в частности радикальные социалисты, также заявили о своей претензии на власть. 5 января 1919 года никто не обратил внимания на скромное заседание в пивной "Штернекерброй", поскольку в тот же самый день произошло восстание спартакистов — немецкого аналога большевиков. Будь они чуть удачливее, а правительство Эберта чуть менее решительным, история могла бы пойти по другому пути, и никто бы уже и не упомянул мюнхенскую пивную при разговоре об удачном восстании спартакистов.

Но у нового немецкого правительства перед глазами был совсем недавний пример России, где правительство умеренных социалистов было свергнуто радикальными социалистами из-за колебаний первых. Поэтому Эберт был решителен с самого начала. Он достиг договорённости с военным командованием и при помощи грубой силы подавил восстание, а лидеры спартакистов были убиты.

Их именами (Роза Люксембург и Карл Либкнехт) назвали улицы едва ли не во всех советских городах, а Веймарская республика продолжала своё существование ещё полтора десятилетия. Тем не менее ещё несколько лет страна была раздираема экономическим кризисом, а также политическими выступлениями как справа, так и слева. Именно в этих условиях и зародилась Немецкая рабочая партия, которая позднее вошла в историю как Национал-социалистическая рабочая партия Германии, или НСДАП.

Создание

5 января 1919 года в дешёвой мюнхенской пивной встретились 30 человек. Все они были членами двух карликовых политических организаций — Политический союз (Карла Харрера) и Комитет независимых рабочих (Антона Дреклсера). Организации были настолько карликовыми, что объединяли лишь несколько человек, в основном друзей или близких коллег журналиста Харрера и бывшего слесаря Дрекслера. О каком-то серьёзном политическом влиянии в таких условиях и думать было нечего, поэтому было принято судьбоносное решение — объединить обе организации в одну, Немецкую рабочую партию.

Карл Харрер, Антон Дреклсер. Фото © Wikipedia

В условиях, когда главной целевой аудиторией для агитации правых была буржуазия и военные, а левых — рабочие и т.н. деклассированные элементы, создатели новой партии решились на дерзкий шаг и начали играть на чужом поле. Своей целевой аудиторией они выбрали рабочих, но не под крайне распространёнными тогда лозунгами диктатуры пролетариата и интернационализма, а национализма.

В те времена пролетариат находился под настолько плотной опекой левых радикалов, что сама идея попытаться играть на чужом поле с непривычными лозунгами могла показаться безумной. И действительно, поначалу партию ждали одни только неудачи, почти за год своего существования им удалось расширить количество членов партии лишь с 30 до 50. Да и тех можно назвать членами лишь условно: официального членства в партии не было, партийные билеты поначалу не выдавались, и членами партии можно было считать тех, кто регулярно приходил на посиделки в дешёвых пивных для рабочих.

Программа новой партии сводилась к смешиванию идей социализма и национализма, к т.н. немецкому социализму, противопоставляемому интернациональному марксизму. Если в ортодоксальном марксизме у пролетария не может быть никакого отечества, а конечной целью провозглашается построение всемирной диктатуры пролетариата, то, по версии Немецкой рабочей партии, отечество у пролетария было, называлось оно Германия и в первую очередь пролетария должны были интересовать не интересы его класса, а интересы его страны, которая при разумном руководстве поможет реализовать интересы его класса. В двух словах, цели партии сводились к тому, чтобы обеспечить каждому немецкому рабочему достойную работу и уровень жизни.

Примерно об этом толковали лидеры партии на посиделках в мюнхенских пивных, которые назывались собраниями партии и проводились еженедельно.

Лидеры партии

Первым председателем партии был назначен Карл Харрер — журналист и член закрытого мистического "Общества Туле", с которым связано множество конспирологических теорий, включая самые невероятные. В действительности это было небольшое политическое общество, появившееся в момент краха империи. Таких обществ было множество, и 99% из них сейчас никто не вспомнит, а "Туле" стало знаменито только потому, что некоторые из его членов сыграли определённую роль в создании НСДАП.

Оккультная направленность общества также чрезмерно преувеличена послевоенной поп-культурой и теориями заговора — в действительности в годы его расцвета оно было в первую очередь политическим обществом.

Для распространения своих идей общество учредило газету Münchener Beobachter, редактором которой стал Харрер. Через несколько лет газета была переименована в Völkischer Beobachter и стала главным партийным изданием.

Антон Дрекслер, второй ключевой член партии, во время войны состоял в ультрапатриотической "Отечественной партии". В армию он не был призван по состоянию здоровья, вместо этого принимал участие в деятельности патриотического хорового кружка, который ездил по заводам и пел патриотические песни. Дрекслер, как и Харрер, также состоял в "Обществе Туле", а вот Гитлер, вопреки популярной легенде, никогда не был членом общества.

Кроме них в первый состав т.н. Рабочего комитета партии входили ещё 4 человека, чьи имена мало что скажут кому-то, поскольку они не сделали в будущем рейхе блестящей карьеры: железнодорожный слесарь, студент, металлург и безработный.

Зато у партии было сразу два казначея, и это при том, что вся партийная казна легко могла уместиться в карман одного человека, ибо не превышала нескольких марок.

Приход Гитлера

12 сентября 1919 года, через 9 месяцев после создания партии, произошло второе знаменательное событие. Не исключено, что не будь его, партия навсегда так и осталась бы сборищем неудачников из мюнхенских пивных.

В этот день на заседание партии, которое проходило всё в той же пивной "Штернекерброй", пришёл Адольф Гитлер. О партии он ничего не знал и явился по приказанию военного начальства. После войны темпераментный Гитлер служил в рейхсвере офицером просвещения — это была должность, частично напоминавшая комиссаров-агитаторов в РККА. Его задачей было просвещать личный состав армии о недопустимости поддержки большевизма и левого радикализма и разъяснять его антинемецкую сущность.

Главной фишкой агитатора Гитлера стало увязывание большевизма с еврейской темой. Немцы очень тяжело переживали унизительное поражение в Первой мировой, в результате чего зародилась легенда об ударе ножом в спину. Якобы еврейские социал-демократы и промышленники предали германскую армию, нанеся ей удар ножом в спину, из-за чего доблестная армия и была сокрушена. Тема набрала популярность, так что Гитлер очень быстро стал востребованным агитатором в баварских частях рейхсвера и был на хорошем счету у начальства.📷

Гитлер во время пропагандистского турне. Фото © Wikipedia

Поэтому именно его отправили на очередное заседание Немецкой рабочей партии в пивной, где он должен был выяснить, не является ли эта партия опасной и не проповедует ли большевизм. По канонической легенде, Гитлер, пришедший понаблюдать за партией, не удержался и вступил в яростную полемику с одним из участников дебатов, отстаивавшим идею независимости Баварии от Германии. Речь Гитлера была настолько яростной и воодушевлённой, что восхищённый Дрекслер сразу же после собрания подошёл к Гитлеру и начал упрашивать его вступить в партию.

Гитлер обещал подумать: партия показалась ему слабой и плохо организованной, хотя и созданной с добрыми намерениями. Тем не менее через несколько дней Гитлер дал согласие и стал 55-м членом партии.

Через некоторое время было решено выдать членам партии официальные партийные билеты. Чтобы создать эффект массовости, их начали выдавать с 500-го номера. Гитлер стал 555-м, но позднее, уже после прихода к власти, его членский билет был заменён на билет с номером 7, чтобы показать его причастность к созданию партии, из которой выросла НСДАП.

Гитлер покинул армию и начал делать партийную карьеру. В октябре 1919-го состоялось его первое публичное выступление в качестве члена партии, которое собрало около ста слушателей. Гитлер резко отличался от других ораторов партии своим экспрессивным поведением, слушателям было заметно, что у человека искренне болит душа за Германию и немецкий народ. Гитлер стал набирать популярность в партии и очень скоро вытеснил остальных.

Раскол

С приходом Гитлера в партии стало усиливаться радикальное антисемитское крыло партии, прежде представленное Готфридом Федером. Федер был инженером, но после войны увлёкся экономикой, был пламенным противником "еврейского капитализма", и они с Гитлером поначалу оказывали большое влияние друг на друга.

Антисемитизм являлся неотъемлемой чертой немецких правых партий того периода, но в Немецкой рабочей партии он был относительно умеренным на фоне взглядов Гитлера. В классической программе предполагалось, что евреям будет запрещено работать учителями, а также будет установлена квота на депутатов еврейского происхождения в парламенте, исходя из них процентной численности в Германии. Гитлер и Федер были настроены значительно радикальнее.📷

Председатель партии Харрер выступил резко против возраставшего антисемитизма в партии, поскольку опасался, что этот радикализм отпугнёт потенциальных членов партии. Уже в начале 1920 года начался конфликт Харрера с новым членом партии Гитлером. Харрер хотел продолжать собрания в пивных, а Гитлер пытался организовать крупный митинг и выступить оратором. Партия никогда прежде не проводила митингов, и председатель опасался провала. Харрер хотел, чтобы партия формировалась как элитная и полузакрытая, а Гитлер был популистом и желал вовлечь в её деятельность огромные массы людей с улицы.

Хофбройхаус на картине Адольфа Гитлера. Фото © Wikipedia

В этой борьбе победил Гитлер, которого поддержал очарованный им Дрекслер. В феврале 1920 года было проведено крупное публичное мероприятие в пивной "Хофбройхаус", на котором Гитлер огласил новую программу партии (25 пунктов) и объявил о создании НСДАП — Национал-социалистической рабочей партии. Проигравший Харрер покинул пост председателя партии, на котором его сменил Антон Дрекслер.

Однако Гитлеру была нужна неограниченная власть в партии, и он не собирался делить её с Дрекслером, которого считал плохим оратором и человеком со слабой волей. Уже через несколько месяцев Гитлер инициировал новый скандал, узнав, что Дрекслер вёл переговоры об объединении с Немецкой социалистической партией (крайне правой по своим взглядам), не посоветовавшись с ним.

Гитлер объявил о выходе из партии и потребовал роспуска её руководящих органов. К этому моменту он уже стал самым популярным и успешным членом партии, на выступления которого приходили посмотреть даже уличные зеваки. Поэтому большая часть партии приняла сторону Гитлера. Через несколько дней он вернулся и стал главой партии с неограниченными полномочиями. Дрекслеру, из уважения к былым заслугам, оставили чисто символический пост почётного председателя партии, но ни малейшего влияния он уже не имел.

Началось восхождение Гитлера к вершинам власти. Если к моменту прихода Гитлера в партию в ней насчитывалось 50 человек, то уже спустя два года число членов выросло до 3 тысяч. К середине 20-х годов НСДАП стала ведущей политической силой Баварии, началось постепенное завоевание "красного Берлина", в котором традиционно большую силу имели коммунисты и социал-демократы.

Второй раскол

В начале 20-х в партию вступили братья Отто и Грегор Штрассеры, которые отвечали за идеологию и пропаганду. Влияние братьев в партии росло, они придерживались значительно более левых взглядов, чем Гитлер, а также выступали против радикального расизма и антисемитизма. Постепенно братья сформировали влиятельную внутрипартийную оппозицию Гитлеру, т.н. левое крыло НСДАП, лидером которого стал Грегор.

Секретарём и сторонником Грегора Штрассера был Йозеф Геббельс — будущий руководитель нацистской пропаганды. Гитлер заметил этого талантливого пропагандиста и переманил его к себе, пообещав пост гауляйтера Берлина.📷

Грегор Штрассер продолжал бороться с Гитлером за власть в партии, но Гитлеру удалось оттеснить его на малозначимые посты. В 1934 году во время "Ночи длинных ножей" он был убит. Его брат Отто ещё раньше вышел из партии и создал организацию для противостояния Гитлеру, т.н. "Чёрный фронт". Но после укрепления власти Гитлера эмигрировал. В годы войны он жил в Швейцарии и сотрудничал с союзниками, после войны пытался вернуться в немецкую политику, но там он воспринимался как свой среди чужих и чужой среди своих: коммунисты винили его в сотрудничестве с Гитлером, а националисты считали коммунистом.

Судьба членов партии

Из числа первых членов Немецкой рабочей партии мало кому удалось сделать в будущем Третьем рейхе блестящую карьеру. Первый председатель партии Карл Харрер так и не увидел триумфа человека, который отобрал у него партию и газету. После потери поста председателя партии он отошёл от политики и внезапно умер в Мюнхене от остановки сердца в 1926 году в возрасте 35 лет.

Фото © Wikipedia

Второй председатель, Антон Дрекслер, после свержения получивший ничего не значивший пост почётного председателя партии, вскоре лишился и его. В дальнейшем он уже не имел никакого влияния на дела партии и даже не принял участия в Пивном путче 1923 года. Некоторое время он был депутатом Баварского парламента, отношения с Гитлером разорвал и даже стал его политическим оппонентом. Однако после прихода нацистов к власти он вернулся в НСДАП уже рядовым членом. В последние годы жизни он окончательно сошёл с политической арены и тихо умер в Мюнхене в феврале 1942 года.

Неприметный участник посиделок Немецкой рабочей партии Эрнст Рем сделал яркую, но короткую карьеру в рейхе. Именно он возгласил "штурмовиков" — военизированные формирования НСДАП, принимавшие участие в уличных столкновениях с политическими противниками. Рем стал одной из первых жертв Гитлера и погиб в ходе "Ночи длинных ножей", когда была вырезана вся верхушка штурмовиков, а также группа политических оппонентов Гитлера.

Готфрид Федер в 20-е годы был очень близок к Гитлеру и считался главным специалистом по экономике в НСДАП, однако, придя к власти, Гитлер отказался от антикапиталистических идей Федера, который рассчитывал стать министром экономики. Федер получил пост всего-навсего статс-секретаря в Министерстве экономики, то есть заместителя министра. Ставший министром Ялмар Шахт, считавший Федера круглым дураком, не разбиравшимся в экономике, уволил его спустя несколько месяцев. Федер окончательно утратил былое влияние на Гитлера и вынужден был довольствоваться должностью профессора в берлинской Высшей технической школе. Он умер в сентябре 1941 года.

Авторы Евгений Антонюк