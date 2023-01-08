Великий бюрократ: Взлёт и падение самого незаметного советского лидера Оглавление Начало карьеры Взлёт Война кланов После смерти Сталина Свержение Попытка вернуться Последние годы жизни 8 января 1902 года родился Георгий Маленков — один из самых могущественных, но вместе с тем неприметных деятелей сталинской эпохи. Чем он запомнился? 23353 23353 Фото © histrf.ru

С конца 30-х годов Маленков входил в пятёрку самых могущественных людей государства, а после окончания войны и вовсе стал вторым человеком после Сталина. Но, несмотря на всё это, он всегда оставался в тени Берии, Молотова или Кагановича. Оставаясь на неприметной должности, Маленков сосредоточил в своих руках огромную власть и разгромил влиятельный клан Жданова после войны. Более того, именно Маленков после смерти Сталина возглавил страну и на протяжении нескольких месяцев был руководителем Советского Союза, а вовсе не Берия и Хрущёв. Лайф выяснил историю жизни самого могущественного бюрократа в советской истории.

Начало карьеры

Маленков не был связан с революционным движением до 1917 года, поскольку был ещё слишком молод, да и жил достаточно далеко от бурлящих промышленных городов — в Оренбурге.

Во время Гражданской войны Маленков был мобилизован в Красную Армию — его отправили не простым солдатом в окопы, а агитатором-политработником. Именно на этой войне произошла судьбоносная встреча, которая задала блестящий старт его карьере. Будучи в Туркестане, он познакомился с библиотекарем агитационного красного поезда — Валерией Голубцовой, на которой и женился.

Голубцова имела правильную советскую родословную. Три её тётки были знаменитыми сёстрами Невзоровыми, которые дружили с Лениным ещё в те незапамятные времена, когда он был пламенным провинциалом, едва приехавшим в Петербург и только познакомившимся с завсегдатаями первых марксистских кружков. А одна из тёток была замужем за самим Глебом Кржижановским — лучшим другом Ленина.

После окончания войны Голубцова перебралась в Москву и забрала с собой мужа. Она устроилась на работу в организационный отдел ЦК, туда же устроился и Маленков, параллельно поступив в Бауманку и став секретарём её партийной организации.

Взлёт

Маленков резко возвысился во время разгрома внутрипартийной оппозиции, приняв активное участие в чистке партийных рядов университетской ячейки. Через некоторое время нашедшего себя на поприще бюрократии Маленкова забрали в Московский обком, где он также возглавил организационный отдел.

Вскоре его перебросили в отдел руководящих партийных органов ЦК, где он стал заместителем Николая Ежова — будущего наркома НКВД. В те времена Ежов был ещё маленьким и неприметным кадровиком. После его назначения наркомом внутренних дел Маленков занял место руководителя отдела.

Как раз в это время начались самые масштабные партийные чистки и роль кадровых органов партии многократно возросла. Кадровик обрёл невиданную ранее мощь в партии, ведь в его руках находились все картотеки на членов партии и компромат и от желания кадровика могло зависеть очень многое, например сохранение членства в партии.

В 1935 году Сталин инициировал самую массовую кампанию проверки и обмена членских билетов в партии, под предлогом которой была проведена чистка партийных рядов. Большую роль в этой кампании, в силу служебных обязанностей, довелось сыграть Маленкову. Именно он руководил созданием огромной картотеки, в которой хранились личные дела на каждого члена партии, а их к тому моменту насчитывалось около 2,5 миллиона.

Нарком обороны СССР Климент Ворошилов, Председатель СНК СССР Вячеслав Молотов, Секретарь ЦК ВКП(б) Иосиф Сталин и Нарком внутренних дел СССР Николай Ежов (слева направо). Фото © ТАСС

Неприметный Маленков, занимавший, казалось бы, третьестепенную должность, внезапно оказался одним из самых могущественных людей в стране. В его руках оказалась самая большая база данных на партийную номенклатуру. Любой старый большевик, какие бы заслуги перед революцией он ни имел, мог вылететь из партии по щелчку пальцев Маленкова.

Чтобы оценить масштаб влияния, которой приобрёл незаметный аппаратчик, достаточно сказать, что свержение всесильного и жестокого наркома внутренних дел Ежова во многом связано именно с Маленковым. Именно он в разгар кровавых репрессий инициировал масштабную проверку деятельности органов внутренних дел и лично посетил с инспекцией партийные организации крупных городов, чтобы проверить многочисленные жалобы со стороны коммунистов. По итогам инспекции Маленков составил доклад о перегибах на местах и уничтожении честных коммунистов, который через сталинского доверенного секретаря Поскрёбышева передал лично Сталину.

Через некоторое время Ежов был замещён на своём посту Берией, но в конце концов сумел пробиться на встречу к Сталину, где у них с Маленковым произошёл конфликт, в ходе которого он обвинил партийного кадровика в попустительстве врагам народа. Сталин предложил им выйти и продолжить беседу в кабинете Маленкова. Именно там Ежов и был арестован Берией и Маленковым.

После падения Ежова Маленкова ввели в состав ЦК и назначили секретарём ЦК и главой Управления кадров ЦК. Это сделало его самым влиятельным из людей, не входивших в узкий состав Политбюро. Секретарь ЦК имел право присутствовать на заседаниях Политбюро и даже имел совещательный голос. Фактически это был второй человек в партии после генерального секретаря. До Маленкова эту должность занимали ближайшие сталинские соратники — Молотов и Каганович.

Ещё через несколько месяцев Маленков стал кандидатом в члены Политбюро. Таким образом, к началу войны этот неприметный бюрократ вошёл в число доверенных людей Сталина, в ближний круг вождя.

Война кланов

Сразу же после войны в сталинском окружении вспыхнула война кланов, которая стоила Маленкову его места и едва не стоила жизни. Главным соперником Маленкова стал Андрей Жданов, до войны заведовавший советской пропагандой, а также бывший многолетним главой Ленинграда.

Андрей Александрович Жданов. Фото © ТАСС / Мазелев Рафаил

Жданов и Маленков были практически одновременно введены в ближний круг накануне войны, но Жданову за военный период удалось значительно укрепить своё положение. В итоге к концу войны в сталинском окружении возникло сразу три клана — ждановский, маленковский и бериевский. По итогам войны ждановский клан начал выбиваться вперёд и теснить конкурентов.

Во-первых, ждановские ленинградцы отстояли от немцев колыбель трёх революций — город, названный в честь Ленина. Во-вторых, выдвиженцем Жданова был влиятельный глава Госплана, то есть всей советской экономики, Николай Вознесенский. Более того, Вознесенский считался едва ли не официальным преемником Сталина. В случае неожиданной смерти вождя у ждановского клана были самые большие шансы на успех, а это значило серьёзные проблемы для Маленкова, поскольку Жданов терпеть его не мог. За глаза он всегда называл его Маланьей из-за его полноватого и женоподобного лица.

Серьёзный звоночек для Маленкова прозвучал сразу же после войны, когда через Василия Сталина было инициировано т.н. авиационное дело — поиски вредителей в советской авиационной промышленности. А эту промышленность ещё со времён войны курировал как раз Маленков. Не исключено, что инициатива в деле принадлежала вовсе не сыну вождя, а товарищу Жданову, который таким образом пытался ослабить позиции соперника.

Вслед за расстрелами "вредителей" произошла и отставка Маленкова. Он лишился своих постов, а его кадровую вотчину передали его прямым конкурентам — новым главным партийным кадровиком стал Кузнецов, член команды Жданова.

Однако Берия хорошо понимал, что Жданов сейчас находится в фаворе у вождя и легко может "съесть" по одному всех своих соперников, поэтому не позволил добить Маленкова и прикрыл его. Маленков получил несколько должностей в вотчине Берии — атомной промышленности — и начал готовить ответный удар.

В 1947 году удар был нанесён. До сведения Сталина донесли информацию о том, что ждановцы в своём Ленинграде "распустили" литераторов, совсем не следят за их поведением и позволяют печататься явным антисоветчикам. Чтобы отразить удар, Жданов вынужден был обрушиться с яростной критикой на Ахматову и Зощенко.

Жданову удалось отразить атаку и вновь перейти в наступление. Он добился того, что назначенный главой партийного аппарата Кузнецов, его выдвиженец, был назначен наблюдающим за деятельностью бериевского Министерства госбезопасности от партийных органов. Теперь тревожный звоночек прозвучал уже для Берии.

Вдобавок ко всему Жданов стал ещё и главой Коминформа — аналога закрытого в годы войны под давлением союзников Коминтерна. Именно Коминформ Жданова и погубил. В 1948 году глава Югославии Тито вырвался из-под сталинской опеки и демонстративно разорвал отношения с СССР. Был очень большой скандал, Жданова, как главу Коминформа, отправили в отпуск, однако тот так распереживался, что умер от инфаркта.

Это стало концом для ждановского клана, скооперировавшиеся Берия и Маленков разорвали всех ждановских выдвиженцев. Под предлогом проведения продовольственной ярмарки, на которой якобы испортилось много продуктов, всех ждановцев сняли со своих постов.

Ещё через некоторое время против них было инициировано уголовное дело. Их обвинили в противопоставлении ленинградского обкома — партии, а также в намерении присвоить себе победу в войне и расстреляли всех, включая самого опасного соперника — Вознесенского. Дело было такой важности, что специально ради них восстановили ранее отменённую смертную казнь. Сталин не стал вмешиваться и защищать оставшихся без покровителя ждановцев.

Эта победа значительно укрепила позиции Маленкова и Берии — в последние годы жизни Сталина, когда тот в силу возраста понемногу стал отходить от некоторых дел, они стали самыми влиятельными людьми. В последний год перед смертью Сталина Маленков приблизился к нему более чем кто-либо. Именно он произносил отчётный доклад вместо постаревшего вождя.

После смерти Сталина

Сразу же после смерти Сталина Маленков стал человеком, который заменил его во главе государства. В первые месяцы после смерти вождя его ближний круг перераспределил между собой ответственные посты и заключил негласную договорённость о коллективном управлении страной. Хрущёв остался в ЦК, Берия по-прежнему руководил силовиками, а Маленков занял высший пост в стране — председателя Совета министров.

Фото © ТАСС / Ситников Николай

Маленковское правление прошло практически незамеченным, отчасти из-за того, что на любой работе он был неприметен, отчасти из-за коллективного характера принятия решений.

Тем не менее именно Маленков заложил основы нового курса, которым стал двигаться позднее Никита Хрущёв. В частности, на первом же заседании после смерти Сталина Маленков призвал прекратить политику культа личности, характерную для сталинских времён. Началась либерализация режима, позднее прозванная хрущёвской оттепелью. В действительности не стоит считать её хрущёвской инициативой, подобную политику проводил бы любой из сменщиков Сталина из его ближнего круга, все прекрасно понимали, что номенклатура не горит желанием возвратить сталинские времена и дрожать от страха по ночам, да и людям после трёх десятилетий упорного и самоотверженного труда надо что-то дать.

По предложению Маленкова были значительно повышены закупочные цены на продукцию колхозов, а также сокращён сельхозналог, позволивший колхозам чуть больше продукции оставлять себе и таким образом повысить уровень жизни колхозников.

Маленков также выступил с критикой перекосов в советской промышленности сталинской эпохи, когда практически всё внимание уделялось исключительно тяжёлой и военной промышленности, а производством товаров народного потребления практически не занимались. Он заявил о необходимости исправить перекосы и выравнять ситуацию, начав уделять внимание и товарам для людей.

Будучи партийным бюрократом, он тем не менее выдвинул лозунг борьбы с бюрократизмом, под предлогом которого отменил т.н. конверты — дополнительные вознаграждения номенклатуре за различные партийные должности, введённые при Сталине. Фактически это была плата за лояльность. Позднее "конверты" были возвращены Хрущёвым.

Однако коллективное управление страной от лица нескольких высокопоставленных членов партии не значило, что все они помирятся и подружатся. Каждый из них по-прежнему представлял опасность для другого, и все были настороже. Прежде всего надо было обезопасить себя от Берии, который, хотя и декларировал добрые намерения, по-прежнему имел под рукой огромный и лояльный карательный аппарат. Члены ближнего круга скооперировались против Берии, и летом 1953 года он был арестован при активном участии практически всех членов старого ближнего круга, включая Маленкова.

Свержение

Хрущёв, заручившись поддержкой номенклатуры и дав гарантии, что повторения сталинских времён не будет, значительно укрепил свои позиции после свержения Берии и стал первым секретарём партии. Маленков формально продолжал оставаться главой государства, но Хрущёв оказался хитрее и переиграл его на его же поле — в аппаратной борьбе. Хрущёв инициировал Пленум ЦК в январе 1955 года, постановлением которого Маленков был отстранён от власти под предлогом того, что он оказался недостаточно грамотным руководителем, а также находился под сильным влиянием Берии, а кроме того, является одним из инициаторов "ленинградского дела", завершившегося уничтожением клана Жданова.

Хрущёв выполнял обещания, данные номенклатуре, и всячески демонстрировал, что повторения сталинских времён при нём не будет. В сталинские времена с такими формулировками пленума Маленкова ждало бы исключение из партии и скорый расстрел. Однако времена изменились, Маленкову даже дали должность министра по делам электростанций и сохранили его в президиуме (так при Хрущёве называлось политбюро).

Попытка вернуться

Тем не менее старая сталинская гвардия не собиралась сдаваться. В 1956 году на съезде партии Хрущёв раскритиковал Сталина за культ личности и объявил десталинизацию, чем поверг партийцев в шок. Сталинская гвардия, ещё остававшаяся на различных постах, забеспокоилась, что начавшаяся десталинизация является для них угрозой и, чего доброго, их могут объявить виновниками репрессий против честных коммунистов.

На заседании Президиума Совета министров в июне 1957 года противники Хрущёва, скооперировавшись, попытались сместить его. Им удалось составить большинство и проголосовать за то, чтобы рекомендовать Пленуму ЦК сместить Хрущёва, однако ещё до окончания заседания туда прибыли лояльные Хрущёву члены ЦК, благодаря голосам которых вопрос об отставке Хрущёва был снят с повестки. Кроме того, Хрущёва поддержал маршал Жуков, обвинивший сталинскую группу в массовых репрессиях против коммунистов.

После заседания открылся Пленум ЦК, на котором большинство уже имел Хрущёв, который добился вывода т.н. антипартийной группы из состава ЦК под предлогом того, что они пытаются противопоставлять свою линию линии партии.

Совет Министров СССР на трибуне Мавзолея. Фото © Фотохроника ТАСС

Маленкова, активно участвовавшего в этих событиях, изгнали из ЦК и отправили директором электростанции в Казахстан. Через несколько лет он вместе с остальными участниками "антипартийной группы" был исключён из партии и отправлен на пенсию.

Последние годы жизни

Маленков, без сомнения, был самым могущественным из всех бюрократов в советской истории. Но вместе с тем и самым незаметным. Имена почти всех деятелей из сталинского окружения были увековечены в топонимике страны. Именами Калинина, Ворошилова, Кагановича, Жданова, Молотова называли города, посёлки, станции метро, паровозы и т.д. А вот имя Маленкова на карты так и не попало, даже железнодорожная станция в Москве названа в честь совсем другого Маленкова.

Последние годы жизни он провёл так же, как и предыдущие, — оставаясь в тени. Если Молотов и Каганович периодически напоминали о себе, отправляя прошения о восстановлении их в партии, встречаясь с журналистами или записывая мемуары, то Маленков ничем подобным не занимался, ведя затворнический образ жизни. За 27 лет, прошедших от его отставки до момента смерти, он ни разу не напомнил о себе общественности. По некоторым данным, он увлёкся религией и часто посещал храм, находившийся неподалёку от посёлка, в котором была его дача. Он умер в 1988 году в возрасте 86 лет.

Авторы Евгений Антонюк