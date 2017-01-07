Оливье — на помойку! 5 игр, избавляющих от тоски по зимним праздникам

Нет, игры из списка ниже вовсе не ужасны — наоборот, их прохождение почти гарантированно принесёт немало удовольствия. Но снежные декорации в них, во-первых, нескончаемые, а во-вторых, не очень-то дружелюбные. Дети, которые объедаются конфетами, а потом год не могут смотреть на сладкое — похожий трюк может сработать и с теми, кто страдает по недостатку зимних приключений. Хватит как раз до следующих праздников.

Rise of the Tomb Raider

Платформы: PC, PS4, Xbox One

Вторая часть приключений легендарной расхитительницы гробниц Лары Крофт, чью историю недавно начали с чистого листа, разворачивается в холодной Сибири. Правда, Сибири по версии американских разработчиков: по факту она выглядит как Канада, в которой почему-то слишком много русских.

В поисках древних артефактов Лара будет среди прочих языков учить русский, бороться насмерть с медведями и пытаться не замёрзнуть. К финальным титрам зима уже не будет казаться такой уж милой: слишком много часов будет потрачено на валяние в снеге и покорение снежных вершин. Ну а для кого-то эффект перенасыщения усилит и, скажем так, причудливый сценарий Рианны Пратчетт.

Syberia и Syberia 2

Платформы: актуальные и для обеих частей — PC и iOS

Легендарная серия квестов, сюжет которой завязан вокруг не Сибири, но мистического островка Сибирия. Главная героиня Кейт Уолкер, юрист родом из Нью-Йорка, отправляется в командировку в альпийский городок, чтобы подписать бумаги, а оказывается втянута в сложнейшую детективную историю.

Множество снежных декораций, которые можно возненавидеть, пытаясь найти решение очередной сюжетной задачки, легенды о мамонтах — всё это включено. После прохождения обеих частей рекомендуется присоединиться к фанатам, ожидающим третью часть. Её обещают выпустить в начале года.

Fahrenheit (Indigo Prophecy)

Платформы: PC, PS2, PS4, Xbox, Xbox 360, Android, iOS

В Fahrenheit снежные метели — это буквально символизм того, что всё очень плохо. По сюжету игры зима в Нью-Йорке выдалась особенно злой, температура с каждым днём только падает и никто толком не понимает, что происходит. Особенно тяжко приходится главному герою, чья история начинается с убийства под гипнозом, неосторожным побегом с места преступления и амнезии.

Это одна из игр студии Quantic Dream, чьи творения принято называть интерактивными фильмами. Вот и в Fahrenheit в основном придётся не играть в классическом понимании, а смотреть заставки и выбирать варианты действий.

Хотя на каком-то моменте придётся взбодриться: здесь есть эпизод, в котором на героя нападают гигантские жуки-убийцы, а ему приходится бегать от них по всему офису. Более яркой метафоры отрезвления после новогодних праздников не придумать.

"Дожить до рассвета" (Until Dawn)

Платформы: PS4

Ещё одна игра-фильм, но уже от другой студии и совершенно иного толка. В Fahrenheit придётся играть сразу за несколько подростков, отправившихся на уик-энд в домик посреди заснеженного нигде. Как можно догадаться по такой завязке, дальше начнётся настоящий хоррор: на тинейджеров кто-то нападает, они попутно ссорятся между собой, драма только накаляется.

Эту игру особенно хорошо проходить компанией. Нет, в ней не предусмотрен мультиплеер, зато никто не мешает коллективно голосовать, какой маршрут выбрать для бегства от маньяка или что ответить в попытках избежать очередного конфликта между подопечными. Настоящий интерактивный хоррор-фильм, где ваши крики "Не иди туда! Что ты делаешь?!" ещё и влияют на происходящее.

The Elder Scrolls: Skyrim

Платформы: PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One

Если больше ничего не сработало, остаётся ультимативный вариант. После запуска "Скайрима" зима либо надоест и можно будет спокойно заняться повседневной рутиной, либо… А нет никакого "либо" — TES: Skyrim не отпустит, пока на неё не выработается рвотный рефлекс. Всё-таки речь идёт о практически бесконечной ролевой игре, где можно и семьянином стать, и с драконом за жизнь поговорить, и ему же голову отрубить.

Это ещё без учёта бесконечных модов, чьи возможности перечислять не только бессмысленно, но и жутко. И ведь эти самые модификации можно устанавливать не только на PC, но и на PS4 и Xbox One. Так что прощаться с праздничным зимним настроением можно не вставая с дивана.