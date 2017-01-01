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Регион
Опубликовано 1 января 2017, 09:58

Мэрайя Кэри едва не расплакалась, не попав в фонограмму на главном шоу Нью-Йорка

Певица растерялась, попыталась объяснить зрителям произошедшее и предложила им спеть самим.

Американская певица Мэрайя Кэри оказалась в неудобном положении на главном ежегодном новогоднем шоу Нью-Йорка — Dick Clark’s Rockin’ New Year’s Eve. Это шоу телеканала ABC транслируется на Таймс-сквер, где с наступлением праздника традиционно опускается по флагштоку известный на весь мир шар.

Конфуз случился, когда Мэрайя Кэри начала исполнение песни Emotions как хэдлайнер шоу. Она вдруг выпала из фонограммы и перестала петь, опустив микрофон. Её голос при этом продолжил звучать из динамиков. На видео с праздника видно, что произошедшее крайне расстроило певицу. Она не знала куда себя деть, глаза заблестели от слёз.  

 

Растерявшись на несколько секунд, певица постаралась объяснить произошедшее зрителям потерей звука, а также предложила им спеть самим.

Как пояснил изданию Hollywood Reporter представитель исполнительницы, она в последнее время провела несколько гастролей и не смогла как следует подготовиться к выступлению. В итоге Кэри не уследила за фонограммой, которая звучала у неё в наушнике.

 

— За 15 минут до завершения 2016-й год взял свою последнюю жертву — карьеру Мэрайи Кэри, — пишут пользователи соцсетей.

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Андрей Григорьев
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