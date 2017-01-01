Лингвисты Швеции официально ввели в язык слово "трампизация"

В Швеции языковеды официально приняли в обращение слово "трампизация", появившееся после многочисленных выступлений избранного американского президента Дональда Трампа в ходе предвыборной гонки. Об этом сегодня сообщают местные СМИ.

Неологизм "Trumpifiering" можно перевести как "трампизация". Члены спецсовета по вопросам языка при Минкультуры Швеции отметили, что слово означает "публичное выступление, при котором цель — высказаться, чтобы быть замеченным, без осознания последствий".

В целом лингвисты приняли 43 новых слова, которые родились в 2016 году.