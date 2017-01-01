Пошлина на заявление о банкротстве физлиц уменьшилась в 20 раз

Пошлина, которую необходимо уплатить при подаче в суд заявления о банкротстве физлиц, значительно сократилась. С 1 января 2017 года её размер в соответствии с поправками в налоговый кодекс РФ составляет 300 рублей, что в 20 раз меньше прежнего размера пошлины.

Изменения в закон приняли 16 ноября депутаты Госдумы, а 29 ноября их одобрил Совет Федерации. Стоит отметить, что президент подписал закон 1 декабря.

Изменения касаются подпункта 5 пункта 1 статьи 333.21 НК (Размеры государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным судом РФ, арбитражными судами). Примечательно, что для юрлиц пошлина останется прежней, т.е. 6 тыс. рублей.

Необходимость дифференциации пошлины возникла после того, как заработал институт банкротства физлиц.