Что в тарелку положить, на судьбу поворожить: 3 главных блюда святочных гаданий Святое время, или Святки, начинается 7 января и длится до 19-го. Это дни разговения после рождественского поста и вечера гаданий. 7 января, 00:08 Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Есть вещи, которые не меняются, вопреки всем достижениям цивилизации. И главная из них — желание заглянуть в будущее. Неважно, что хочется узнать: имя будущего мужа или об успехах в бизнесе, о здоровье или ожидаемых детях. В древности ответы искали у пифий, жрецов, шаманов и ведьм. В XXI веке обращаются к онлайн-гаданию. И, конечно, продолжают вопрошать судьбу в традиционное для гаданий время — святочные вечера.

Среди прошедших испытание временем способов гаданий самые весёлые и вкусные — на еде. В дело идут и продукты (крупа, мука, овощи, фрукты, орехи), и специально подготовленные блюда. Нам нужно только подготовить поле деятельности для добрых духов, чтобы они могли подсказать нам грядущие события.

Вареники с сюрпризами

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Самая популярная еда для святочных гаданий — это, конечно, вареники. Тому много причин. Их удобно лепить компанией. В начинку удобно закладывать символы будущих событий. И да, это просто вкусная еда!

Как готовить:

Готовить "гадательные" вареники нужно обычным способом. Для теста возьмите:

4 стакана пшеничной муки

2 яйца

Неполный стакан воды комнатной температуры

5 ст.л. сметаны

3 ст.л. растительного масла

Соль

В муку разбейте яйца, добавьте сметану, растительное масло и щепотку соли. Понемногу подливайте воду. Тесто должно быть мягким и эластичным. Оставьте замешанное тесто в плёнке на 30–45 минут. Разделите его на 4 части, сформируйте колбаски и режьте на маленькие кусочки. Раскатывайте в кружки и наполняйте начинкой и сюрпризами.

Самая удобная начинка для сюрпризов — творог или картофель с луком или грибами. Тогда сюрприз не будет выделяться на варёном тесте и у гадающих не будет соблазна "судьбу обмануть".

Варианты сюрпризов:

На самом деле в выборе "гадательных" начинок пределов фантазии нет. Главное — договориться сразу, за что именно отвечает тот или иной предмет. Но мы расскажем о самых традиционных вареничных сюрпризах:

Веточка укропа — крепкое здоровье

Фасолинка — богатство

Кусочек лаврового листа — слава, известность, популярность

Кусочек моркови — новое знакомство

Чёрный перец горошком — новые друзья

Ядро орешка — поклонник (поклонница)

Рис — радостная весть

Чеснок — горе, трудность

Белая нитка — дальняя дорога

Чёрная нитка — короткая дорога

Клюква — несчастная любовь

Изюминка — любовное приключение

Есть ещё один вариант такого гадания. Девушки могут узнать, каков будет их суженый по характеру. Для этого лепят вареники с разной начинкой и подают к вечерней трапезе в одной миске. Каждая из девушек выбирает и съедает по одному варенику и смотрит на начинку.

Если вареник попался с творогом, то муж будет ласковый и добрый, с мясом — деловитый и с хорошим аппетитом, с картошкой — ленивый, с капустой — весельчак, с вишней — пьяница. Пустой вареник означает, что замуж в этом году гадающая не выйдет.

Святочный курник

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В русской кулинарной традиции этот пирог — исключительно праздничный. Раньше курник подавали на свадьбах, но потом, уже в XIX веке, пекли и на Святках. Для гаданий он подходит ничуть не меньше, чем вареники. Ведь сюрпризы можно положить в разные части пирога и в разные начинки.

Ингредиенты (на 4 порции):

Молоко 3,2% — 125 мл

Сахар — 63 г

Дрожжи сухие — 4 г

Мука пшеничная — 325 г

Яйцо — 1 шт.

Соль — 2,5 г

Масло сливочное — 25 г

Масло растительное — 6,5 г

Тонкие блины на молоке — 6 шт.

Фарш куриный — 600 г

Лук репчатый средний — 2 шт.

Морковь средняя — 2 шт.

Грибы сухие (размоченные) или свежие — 300 г

Тесто:

Молоко разогреть на плите с сахаром до комнатной температуры. Ввести дрожжи, размешать до полного растворения. Ввести яйцо, соль, сливочное и растительное масло. Всыпать муку и тщательно вымесить. Накрыть полотенцем и поставить в тёплое место, пока тесто не увеличится в объёме в два раза. Разделить на четыре порции, накрыть полотенцем и дать настояться в тёплом месте 20 минут. Раскатать тесто в виде кругов.

Начинка:

Лук репчатый нарезать мелкими кубиками. Морковь натереть на мелкой тёрке. На горячую сковороду выложить лук и морковь. Обжарить до готовности. Затем разделить на две части. В одну добавить фарш, а во вторую — грибы. И ещё потушить 15 минут. Вырезать блины так, чтобы они по диаметру были в два раза меньше кругов из теста. В центр круга из теста положить блин, на него начинку, затем снова блин (далее так же со всеми блинами, на самом верху должна быть начинка). В начинки положить сюрпризы. Собрать края теста сверху блинов в узелок. Дать собранным курникам настояться в тёплом месте в течение 20 минут (тесто должно ещё увеличиться в размерах).

Завернуть кверху края теста осторожно, чтобы тесто не порвалось. Сверху положить крышечку из оставшегося теста, красиво защипать, украсить кокардой из теста. В середине оставить отверстие. Смазать яйцом, поставить в горячую печь. Когда фарш закипит и курник будет легко сдвигаться с места, значит, готово. При подаче на стол резать на порции. Кому достанется сюрприз, тот и получил знамение на следующий год.

Лук с именами

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Лук — любимый овощ для гаданий. Он же был и ритуальной едой: чтобы оградить себя от бед и происков нечистой силы на Святки, крестьяне жарили лук на постном масле и ели его с поджаренным отдельно хлебом.

Гадание на луке было таким: надо взять несколько средних луковиц, дать им имена и посадить в отдельные плошки с землёй. Какая луковица прорастёт первой — таким будет имя будущего супруга (или супруги). Если гадание указывало на желанное имя, проросшую луковицу надо было запечь целиком и съесть, предварительно полив мёдом.

Яблоки для мужчин

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Неизвестно почему, но гадать на яблоках — мужская привилегия. Нужно разрезать яблоко поперёк и посмотреть, что вышло. Если срез похож на ровную звёздочку, а все семечки находятся на месте, то год будет успешным. Если же звёздочка неровная — ожидаются неудачи.

Авторы Мари Медведева