Владимир Путин поздравил хореографа Юрия Григоровича с 90-летним юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил известного хореографа и народного артиста СССР Юрия Григоровича с 90-летием, сообщается на сайте Кремля.

— Сердечно поздравляю Вас со знаменательным 90-летним юбилеем. Вас по праву считают выдающимся представителем знаменитого русского балета, настоящим мастером и творцом. За годы долгой и блистательной карьеры Вы создали подлинные шедевры хореографии, вписали яркие, незабываемые страницы в историю Большого театра, в летопись отечественной и мировой культуры, — говорится в поздравительной телеграмме.

Президент также пожелал народному артисту здоровья и вдохновения.

Кроме того, балетмейстера с юбилеем поздравил и председатель Законодательного Собрания Петербурга Вячеслав Макаров.

— Уважаемый Юрий Николаевич! От всего сердца поздравляю вас с юбилеем! Яркий талант и любовь к искусству определили ваш творческий путь. Ваше имя связано с мировым триумфом отечественного балета. Истинный ленинградец, блестящий хореограф и педагог, профессионал высочайшего уровня, — говорится в тесте поздравления.

Макаров отметил вклад Григоровича, который хореограф внёс в развитие русской балетной школы.

— Вы раскрыли талант целого созвездия артистов балета, воспитали множество одарённых учеников и создали множество незабываемых постановок, ставших классикой мировой хореографии. Желаю вам крепкого здоровья и новых творческих успехов, — добавил Макаров.