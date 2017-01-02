Соцопрос: Шотландцы не хотят нового референдума о независимости в 2017 году

Надежды националистов на выход Шотландии из состава Соединённого Королевства после того, как английские регионы страны весной 2016 года проголосовали за Брексит, а шотландские — против, судя по всему, не оправдаются.

Как сообщает газета Glasgow's Herald, проведение в 2017 году второго референдума о независимости (первый состоялся 18 сентября 2014 году и большинство избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в едином государства) поддерживает лишь 38,5% жителей Шотландии, тогда как 61,5% шотландцев выступают против.

Расклад сил сейчас остался практически тем же, что и два года назад — 54,5% жителей Шотландии выступают против независимости от Великобритании и 45,5% за выход из Соединённого Королевства (на референдуме 2014 года голоса распределились как 55,3% и 44,7%).