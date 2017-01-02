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Регион
Опубликовано 2 января 2017, 23:32

Анна Ахматова была в числе претендентов на Нобелевскую премию 1966 года

Фото: &copy; РИА Новости/Моисей Наппельбаум

Фото: © РИА Новости/Моисей Наппельбаум

По традиции списки кандидатов на получение Нобелевской премии рассекречивают спустя 50 лет.

Поэтесса Анна Ахматова была в списке претендентов на Нобелевскую премию по литературе в 1966 году, однако в итоге награду разделили немецкая поэтесса Нелли Закс и израильский писатель Шмуэль Агнон. Это следует из документов, которые опубликовала на своём сайте Шведская академия, присуждающая премию.

Судя по документам, на премию 1966 года претендовали сразу несколько русскоязычных авторов: Анна Ахматова, Константин Паустовский и Владимир Набоков. В прошлом году, к слову, стало известно, что кандидатура Ахматовой рассматривалась и в 1965 году, но тогда премия досталась Михаилу Шолохову.

Списки кандидатов на Нобелевскую премию засекречиваются на 50 лет. Именно поэтому вышеизложенные факты стали известны только сейчас.

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Анатолий Кривцов
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