Анна Ахматова была в числе претендентов на Нобелевскую премию 1966 года

Поэтесса Анна Ахматова была в списке претендентов на Нобелевскую премию по литературе в 1966 году, однако в итоге награду разделили немецкая поэтесса Нелли Закс и израильский писатель Шмуэль Агнон. Это следует из документов, которые опубликовала на своём сайте Шведская академия, присуждающая премию.

Судя по документам, на премию 1966 года претендовали сразу несколько русскоязычных авторов: Анна Ахматова, Константин Паустовский и Владимир Набоков. В прошлом году, к слову, стало известно, что кандидатура Ахматовой рассматривалась и в 1965 году, но тогда премия досталась Михаилу Шолохову.

Списки кандидатов на Нобелевскую премию засекречиваются на 50 лет. Именно поэтому вышеизложенные факты стали известны только сейчас.