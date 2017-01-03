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Регион
Опубликовано 3 января 2017, 16:06

Неизлечимо больной геймер раздаст свою коллекцию игр

Фото: &copy;&nbsp;EAST NEWS

Фото: © EAST NEWS

27-летний геймер и игровой журналист рассказал, что у него обнаружили быстро прогрессирующую лимфому сразу в нескольких органах.

Кристофер Кинг из США опубликовал сообщение, озаглавленное так: "Финальная раздача из-за смерти". Смирившийся со сложившимися обстоятельствами, молодой человек, ранее постоянно разыгрывавший поставляемые ему для обзоров игры, решил сделать это в последний раз.

На странице розыгрыша Кинг опубликовал ссылку на сайт добровольного сбора пожертвований, которые пойдут на оплату накопившихся счетов за лечение.

В этом году дочь Кристофера пошла в третий класс. Он особенно переживает за будущее своей семьи, так как она после смерти может остаться с огромными долгами за медицинское обслуживание. Сейчас геймеру удалось собрать около половины запланированной суммы в 18 тысяч долларов.

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Сергей Сурепин
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