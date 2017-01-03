Неизлечимо больной геймер раздаст свою коллекцию игр

Кристофер Кинг из США опубликовал сообщение, озаглавленное так: "Финальная раздача из-за смерти". Смирившийся со сложившимися обстоятельствами, молодой человек, ранее постоянно разыгрывавший поставляемые ему для обзоров игры, решил сделать это в последний раз.

На странице розыгрыша Кинг опубликовал ссылку на сайт добровольного сбора пожертвований, которые пойдут на оплату накопившихся счетов за лечение.

В этом году дочь Кристофера пошла в третий класс. Он особенно переживает за будущее своей семьи, так как она после смерти может остаться с огромными долгами за медицинское обслуживание. Сейчас геймеру удалось собрать около половины запланированной суммы в 18 тысяч долларов.