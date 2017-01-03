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Регион
Опубликовано 3 января 2017, 19:27

Кузнецова ответила на поручение Путина проконтролировать изъятие детей из семей

Фото:&copy; РИА Новости/Михаил Климентьев

Фото:© РИА Новости/Михаил Климентьев

Детский омбудсмен заявила, что проанализирует работу органов опеки и попечительства и предоставит подробный отчёт.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова назвала значимым тот факт, что одно из первых поручений президента в новом году касается соцсферы и посвящено вопросам целостности российской семьи, сообщила пресс-служба детского омбудсмена.

— Уполномоченные по правам ребёнка в регионах совместно с коллегами из Рособрнадзора проанализируют работу органов опеки и попечительства на местах. По итогам мониторинга правоприменительной практики в этой сфере будет подготовлен подробный отчёт, — заявила Анна Кузнецова.

Напомним, ранее Владимир Путин по итогам большой пресс-конференции, которая состоялась 23 декабря 2016 года, поручил проанализировать практику изъятия несовершеннолетних с точки зрения "избыточно применяемых мер или неправомерного вмешательства в семью".

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Екатерина Кочетова
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