Петербуржец ищет авторов взорвавшего соцсети советского диафильма про 2017 год

Петербуржец Сергей Поздняков, оцифровавший советский диафильм "В 2017 году", ищет его авторов. Об этом мужчина пишет на своей странице в соцсети.

— Не ожидал такой бурной реакции на размещение диафильма "В 2017 году" 30 декабря 2016 года в канун Нового года. Уже масса копий гуляет по Интернету. Здорово было бы найти авторов: В. Струкову, В. Шевченко и художника Л. Смехова, если они живы, — пишет Поздняков.

Оцифрованный диафильм обрёл вирусную популярность в соцсетях. Посмотреть его можно и на YouTube. Согласно сюжету диафильма, школьники в 2017 году на уроке смотрят при помощи некой "лупы времени", как развивался Советский Союз.