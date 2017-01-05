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Опубликовано 5 января 2017, 11:23

Геймеры из Сингапура сыграли свадьбу после знакомства в Diablo III

Кадр из фильма &ldquo;youtube.com/The Art of Mezame&rdquo;. Скриншот &copy; L!FE

Кадр из фильма “youtube.com/The Art of Mezame”. Скриншот © L!FE

Сингапурцы сначала общались в чате, однако беседа получилась такой приятной, что они встретились в реальной жизни и поняли, что любят друг друга.

Пара встречалась год, а потом сыграла свадьбу. Фанаты игры решили отметить это событие фотосессией, оформленной в стиле Diablo III. Алвин Лау выступил в образе Крестоносца, а вот Алексис Лу была Охотницей на демонов.

Команда из студии Mezame запечатлела молодожёнов в образе героев и обработала фотографии, а мастера из компании Neo Tokyo Project создали костюмы и оружие для влюблённых.

Съёмка состоялась в Сингапуре, поэтому фотосессию пришлось организовать на фоне хромакея, так как в республике достаточно трудно найти руины европейских кладбищ, которые фигурируют в игре.

Помимо фотографий появилось и видео, из которого можно узнать, как проходила подготовка и сами съёмки.

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Сергей Сурепин
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