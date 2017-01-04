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Регион
Опубликовано 4 января 2017, 13:35

Яровая надеется, что политика "выжженной совести" США уйдёт вместе с Обамой

Фото: &copy;РИА Новости/Сергей Гунеев

Фото: ©РИА Новости/Сергей Гунеев

Вице-спикер Госдумы прокомментировала заявления главы ЦРУ о том, что Россия якобы использует в Сирии тактику "выжженной земли".

Депутат Государственной думы России Ирина Яровая назвала политикой "выжженной совести" ту тактику, которую выбрали некоторые властные структуры в США. Также она выразила надежду, что данная политика уйдёт вместе с уходящей администрацией Барака Обамы.  

— Такое впечатление, что ЦРУ используют самую опасную в истории человечества идеологию: "Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в неё поверят", которую исповедовал Геббельс. Очередная ложь против России о тактике "выжженной земли" — это признание ЦРУ в своей собственной стратегии "выжженной совести", — заявила журналистам Ирина Яровая. 

Также парламентарий отметила, что, пока российские военные осуществляли гуманитарную миссию в Сирии, проводили операцию по разминированию городов, ВВС США лишь наносили ошибочные авиаудары по сирийским правительственным войскам, которые как раз с террористами и боролись. 

Напомним, ранее директор ЦРУ Джон Бреннан обвинил Россию в массовой гибели мирного населения в Сирии, назвав тактику российской военной операции по уничтожению террористов тактикой "выжженной земли". 

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Алексей Гладких
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