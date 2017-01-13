Родина сгущёнки? Нет, не СССР!

Нельзя сказать, что по всей советской стране сгущёнка продавалась на каждом углу, но уж в праздничных наборах она была всегда. Причём речь шла не только о молоке, но и о сгущённых сливках, какао и кофе. Сгущёнку хотелось съесть всю и сразу. Однако у мам на неё обычно были свои планы: она предназначалась для приготовления нехитрых праздничных тортов того времени типа "Зебры" или домашнего "Наполеона". Иногда банки со сгущёнкой варили часа два в кипящей воде, в результате чего получался новый прекрасный продукт — сгущёнка варёная (некоторые её любили больше, чем обычную).

Интересно, что многие наши соотечественники полагают, будто сгущёнка — чисто российское (или советское) изобретение. На деле же это совсем не так. По одной из версий, "крёстным отцом" сгущённого молока является французский кондитер Николя Аппер, который в начале XIX века по "заказу" самого Наполеона Бонапарта изобрёл молоко длительного хранения. Аппер уваривал молоко до 2/3 от первоначального объёма, расфасовывал в стеклянные бутыли, тщательно укупоривал их и пастеризовал несколько часов. Вкус полученного продукта понравился Наполеону, и кондитер был щедро награждён. Однако сами французы отнеслись к изобретению Аппера довольно прохладно.

Сгущёнка родом из Англии

А вот в Англии поклонников сгущёнки было намного больше: идея заготавливать продукты впрок пришлась по вкусу жителям Туманного Альбиона. В 1810 году англичанин Питер Дюранд получил патент на способ консервирования, а также использование для этого жестяных банок. В 1826 году в сгущённое молоко стали добавлять сахар.

Но самым большим популяризатором сгущёнки был американский промышленник Гейл Борден. Независимо от французов и англичан, он получил это самое "долгоиграющее" молоко путём уваривания и почти сразу додумался добавлять в него сахар. Так продукт получался более густым и дольше хранился. 19 августа 1856 года Борден запатентовал консервированное молоко, а в 1858 году построил в Америке первый в мире завод по производству сгущёнки с сахаром.

Справедливости ради заметим, что существует и другая версия происхождения сгущёнки. Согласно ей, она была изобретена в Аргентине примерно в то же время, что и во Франции. А некоторые учёные утверждают, что сгущённым молоком лакомились жители Древней Индии аж 5000 лет назад!

Русская сгущёнка

В Россию же сгущёнка пришла чуть позже. Первый завод по её производству был открыт в Оренбурге в 1881 году. И… быстро закрылся, так как продукция не пользовалась популярностью. Позже, в начале XX века, государственные мужи осознали значимость сгущённого молока для нужд армии, и производить продукт стали на кондитерских фабриках.

В годы Великой Отечественной войны сгущёнка, выпускаемая в ограниченных объёмах, поступала в основном на фронт. А после победы сладкое лакомство решено было запустить и в массовое производство. В 1952 году в краснодарском посёлке Кореновск построили завод по производству молочных консервов. А позже на сгущённое молоко был разработан ГОСТ 2903-78.

Что касается сгущёнки варёной: существует легенда, что этот продукт — результат шалости сына наркома внутренней и внешней торговли СССР Анастаса Микояна. Мальчик из любопытства попробовал сварить банку сгущённого молока, она взорвалась, а вкус коричневых брызг восхитил как ребёнка, так и его отца. Однако производить варёную сгущёнку в России начали только в 90-х годах XX века. Правда, по мнению многих, промышленный продукт всё же сильно уступает во вкусе домашнему.

Любовь к сгущёнке неистребима, причём как в нашей стране, так и за рубежом. Сгущёнку, "русскую" и "свою", обожают в Германии, Франции и других европейских странах, а также в обеих Америках (США являются мировым лидером по производству сгущённого молока). А в Сургуте, Екатеринбурге и белорусском Рогачёве благодарные ценители даже соорудили памятники своему любимому продукту.

Как выбрать в магазине лучшую сгущёнку?

Прежде всего обратите внимание на название. Правильные варианты — "Цельное сгущённое молоко с сахаром", "Сгущённые сливки с сахаром" или "Обезжиренное сгущённое молоко с сахаром". И никаких "Сгущёнок", "Варёнок" и "Сгущённого особого"!

Традиционная упаковка сгущённого молока — жестяная банка, хотя сейчас можно найти этот продукт в дойпаках или пластиковых бутылках. Выбор, конечно, за вами, но в последнем случае велик риск обнаружить внутри молокосодержащий продукт.

Если вы собираетесь приобрести сгущёнку в жестяной банке, изучите маркировку, выбитую на крышке. У качественного продукта первой в верхнем ряду стоит буква М — кодовый знак товара. Следующие 3 цифры — код предприятия-изготовителя, а вот на последние стоит обратить особое внимание — молоко, сгущённое с сахаром без каких-либо добавок, обозначается числом 76. Внизу — дата выработки продукта. Знайте, что срок хранения натуральной сгущёнки всего 12 месяцев.

Рассмотрим этикетку. Прежде всего ищите ГОСТ Р 53436-2009. Если видите другие цифры-буквы или ТУ, то, скорее всего, перед вами молокосодержащий продукт, а не цельное сгущённое молоко. Теперь изучим состав. По ГОСТу продукт должен быть изготовлен только из цельного коровьего молока (сливок), сахара и воды. Допустимо также добавление консерванта — аскорбиновой кислоты. Всё остальное, поверьте, от лукавого.

Итак, вы принесли заветную баночку домой. Прежде чем угощать сгущёнкой близких, особенно детей, попробуйте её. Вкус продукта должен быть сладким и чистым, с выраженным вкусом и лёгким молочным ароматом. Цвет — белым с тёплым кремовым оттенком (у обезжиренного молока — с синеватым). Консистенция сгущёнки должна быть умеренно густой и однородной. Если вы обнаружили в баночке молоко неестественно белого цвета, слишком ароматное или слишком сладкое, с кристаллами сахара или комочками, от употребления продукта лучше отказаться.

А вот что думает о качестве сгущённого молока, представленного на прилавках современных магазинов, эксперт:

Ирина Аркатова, ведущий эксперт, НП "Росконтроль"

Чем грешат производители популярных марок сгущёнки? В первую очередь добавлением в продукт избыточного количества сахара. Что вполне понятно: сахар намного дешевле молока, и такой хитрый ход позволяет существенно сэкономить. Кроме того, в молочные продукты при производстве довольно часто добавляют фосфаты. Это не запрещено при соблюдении двух условий. Во-первых, наличие фосфатов должно быть указано на этикетке, во-вторых, их количество не должно превышать допустимых параметров для данного вида продукции. Кроме того, некоторые производители изрядно лукавят, обозначая содержание массовой доли белка на этикетке (погрешность составляет от 14 до 53%).

Между тем Технический регламент ТР ТС 033/2013 допускает расхождение не более чем на 10% в конкретно этих случаях. При значительном отклонении массовой доли белка в меньшую сторону можно говорить или о преднамеренной фальсификации, или о нарушении технологического процесса производства. Кроме того, согласно требованиям того же технического регламента продукт с содержанием белка менее 5% вообще не может называться сгущённым молоком. Однако радует то, что крупные производители этого продукта, как показала недавняя экспертиза, действительно делают его из молока, без добавления растительных жиров.