Школьник из Петербурга ещё не знает, как потратит выигранные у знатоков деньги

Петербургский школьник Илья Чугунов выиграл в программе "Что? Где? Когда?" более 400 тысяч рублей с вопросом о японском мэре. В интервью Лайфу 16-летний учащийся лицея "Физико-техническая школа" заявил, что пока не знает, на что потратит эти деньги.

Илья задал знатокам вопрос о Хамагучи — около двухсот лет назад он был мэром города Вакаяма. Теперь там установлен памятник градоначальнику за то, что тот однажды поджёг рисовые поля на горных склонах у города. Вопрос был в следующем: для чего Хамагучи это сделал?

По мнению знатоков, чтобы спасти посевы от саранчи. На самом же деле в тот день произошло землетрясение и на город надвигалось цунами. Систем быстрого оповещения тогда не было, и Хамагучи распорядился поджечь рис. Горожане кинулись тушить пожар и таким образом спаслись от огромных волн, обрушившихся на город. Кстати, версию о землетрясении знатоки также рассматривали во время обсуждения.

Видео: © YouTube.com/Первый канал

— Вопрос у меня появился, в общем-то, случайно. Просто где-то наткнулся на эту информацию. Во время съёмок программы я был в зале и старался не выдать правильный ответ выражением лица. Волнения не сильно много было: я знал, что от меня практически ничего не зависит, — рассказал Илья Чугунов.

Ему удалось пообщаться на программе с членом элитарного клуба Михаилом Скипским.

— Михаил какое-то время вёл в моей школе кружок по "Что? Где? Когда?". Некоторые учителя его знают. С остальными знатоками тоже успел поговорить, — поделился Илья. — Игроком вряд ли хочу стать. Для этого нужен другой склад ума. Нужно уметь быстро придумывать много идей.

Что касается того, как потратить выигранные деньги, то тут школьник ещё ничего не решил.

— Если бы я сам это знал. Не могу пока сказать, — сказал Илья и добавил, что у него появились уже новые идеи для вопросов, которые можно прислать в программу.