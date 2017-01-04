Вышел трейлер ремейка легендарного фильма с Пахомом "Зелёный слоник"
Кадр видео “youtube.com/Pasha Chepishka”. Скриншот © L!FE
Ролик опубликовал на своей страничке в "Инстаграме" актёр и режиссёр Владимир Епифанцев.
В коротком видео под названием "Операция ZS" (Операция "Зелёный слоник") герой Епифанцева вступает в схватку с людьми в форме и попадает в помещение, где Сергей Пахомов ожидает "братишку" в компании двух девушек. Между старыми знакомыми завязывается диалог.
— Здравствуйте. Как поспал, братишка? А я тебе покушать принёс.
— Ты понимаешь, что ты поехавший? Не я, не он, а ты!
— Да будьте ж вы людьми!
— Кто — "вы"? Я здесь один!
Пока неясно, выйдет ли в свет ремейк картины "Зелёный слоник". Но, судя по комментариям к записи Владимира Епифанцева, его поклонники ждут второй части.
— Делайте ремейк и в кинотеатрах пустите его, я бы сходил, — пишет читатель.
"Зелёный слоник" — культовый фильм 1999 года режиссёра Светланы Басковой. Снят на любительскую камеру в своеобразном "мусорном" жанре. Принёс известность главным его двум актёрам. По сюжету мужчины, будучи в армии, попадают на гаупвахту, где отбывают наказание за провинность. Там один из них, "поехавший" (Сергей Пахомов) доводит второго, "братишку" (Владимира Епифанцева), буквально до предела.