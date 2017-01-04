Вышел трейлер ремейка легендарного фильма с Пахомом "Зелёный слоник"

В коротком видео под названием "Операция ZS" (Операция "Зелёный слоник") герой Епифанцева вступает в схватку с людьми в форме и попадает в помещение, где Сергей Пахомов ожидает "братишку" в компании двух девушек. Между старыми знакомыми завязывается диалог.

— Здравствуйте. Как поспал, братишка? А я тебе покушать принёс.

— Ты понимаешь, что ты поехавший? Не я, не он, а ты!

— Да будьте ж вы людьми!

— Кто — "вы"? Я здесь один!

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Пока неясно, выйдет ли в свет ремейк картины "Зелёный слоник". Но, судя по комментариям к записи Владимира Епифанцева, его поклонники ждут второй части.

— Делайте ремейк и в кинотеатрах пустите его, я бы сходил, — пишет читатель.

"Зелёный слоник" — культовый фильм 1999 года режиссёра Светланы Басковой. Снят на любительскую камеру в своеобразном "мусорном" жанре. Принёс известность главным его двум актёрам. По сюжету мужчины, будучи в армии, попадают на гаупвахту, где отбывают наказание за провинность. Там один из них, "поехавший" (Сергей Пахомов) доводит второго, "братишку" (Владимира Епифанцева), буквально до предела.