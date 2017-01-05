Beyond Good & Evil 2 станет временным эксклюзивом Nintendo Switch

Стало известно, что долгожданная многими фанатами приключенческая игра Beyond Good & Evil 2 будет временным эксклюзивом для консоли Nintendo Switch. Лишь спустя год в продаже появится цифровая версия игры для ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Не исключено, что новый тизер Beyond Good & Evil 2 разработчики покажут во время презентации Switch, которая состоится 13 января 2017 года.

Кроме того, Лаура Кейт Дейл сообщила, что во втором квартале 2017 года на Nintendo Switch выйдет платформер Rayman Legends. Изначально игра вышла в 2013 году.

Также, следуя из опубликованных данных, сейчас в разработке находится ролевая игра, в которой появятся знаменитые коллеги Rabbids.

Заявления журналистки выглядят особенно правдоподобно на фоне длительных партнёрских отношений Ubisoft и Nintendo. Для Wii U компания выпустила эксклюзивный экшен на выживание ZombiU, который только летом 2015 года переиздали для ПК, PlayStation 4 и Xbox One.