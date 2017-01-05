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Опубликовано 5 января 2017, 13:21

Samsung представила свою первую линейку игровых ноутбуков

Фото: &copy; Samsung&nbsp;

Фото: © Samsung 

Компания Samsung Electronic представила на выставке CES 2017 два ноутбука из своей первой игровой линейки Odyssey.

На сегодняшний день в линейку входит две модели — диагональю 15,6 дюйма и 17,3 дюйма. Ноутбуки работают на базе процессоров Intel Core i7 седьмого поколения и оборудованы дисплеями с разрешением 1920x1080 пикселей.

Младшая 15,6-дюймовая модель, в зависимости от комплектации, может быть оснащена оперативной памятью DDR4 объёмом до 32 Гбайт, видеокартой NVIDIA GTX1050, а также двумя накопителями — SSD до 256 Гбайт и HDD до 1 Tбайт. Ноутбук имеет клавиатуру с красной подсветкой, а его вес составляет 2,53 кг.  

Фото: © Samsung

В свою очередь, 17,3-дюймовая модель может нести на борту до 64 Гбайт оперативной памяти DDR4, а также оснащаться сразу двумя твердотельными накопителями объёмом до 512 Гбайт и одним HDD объёмом до 1 ТБайт. Вес ноутбука составляет 3,79 кг, а его клавиатура поддерживает возможность настройки RGB-подсветки.

Цена моделей, а также сроки их поступления на рынок пока не называются.

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Владимир Лещёв
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