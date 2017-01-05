NVIDIA поможет Audi в создании беспилотного автомобиля

По его словам, уже в этом году на рынке появится автомобиль Audi A8, оснащённый системой Traffic Jam Pilot от Nvidia. Данный автопилот предназначен для использования в условиях дорожных пробок и способен управлять машиной на скорости не более 35 миль/ч (около 56 км/ч).

Однако к 2020 году Nvidia и Audi представят полноценный беспилотный автомобиль, который сможет перемещаться по дорогам общего пользования без участия человека. Как ожидается, использование технологии глубокого обучения позволит поднять безопасность автономного транспорта на новый уровень.

Для наглядной демонстрации своих достижений Nvidia и Audi показали на CES 2017 концепт-кар Q7. Машина, оснащённая автопилотом, способна самостоятельно распознавать окружение и справляться с любыми непредсказуемыми ситуациями на дороге.