В ФК "Бавария" будут штрафовать легионеров за незнание немецкого языка

Легионеров мюнхенской "Баварии" решили заставить учить немецкий язык, используя штрафы. На этот шаг намерен пойти президент футбольного клуба Ули Хёнесс, сообщает Bild. По мнению главы "Баварии", в раздевалке команды должна звучать только немецкая речь.

— Язык поможет сплотиться. В противном случае начинают формироваться группировки внутри коллектива. Если иностранцы не станут учить немецкий, они будут оштрафованы. Если бы легионеры по два часа в день занимались немецким, было бы отлично, — считает Ули Хёнесс.

Стоит отметить, что состав мюнхенского клуба насчитывает 17 игроков без немецкого гражданства.