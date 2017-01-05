Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 января 2017, 23:21

Интерпол объявил в розыск двоих россиян за попытку переворота в Черногории

В международный розыск по этому делу объявлены и трое граждан Сербии — Предраг Богичевич, Милош Йованович и Неманья Ристич.

Интерпол объявил в международный розыск россиян Владимира Попова и Эдуарда Широкова, которые обвиняются в попытке государственного переворота в Черногории. Об этом сообщает портал Vijesti online.

Отмечается, что о местонахождении разыскиваемых ничего не известно. Кроме них по делу о попытке силового захвата власти в Черногории проходят и более 20 граждан Сербии. Часть из них находится под арестом, а трое — Предраг Богичевич, Милош Йованович и Неманья Ристич —объявлены в международный розыск.

BannerImage
Нюргуяна Игнатьева
  • Новости
  • Сербия
  • Интерпол
  • В мире
  • Черногория
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar