В ГД предложили налоговым органам следить за доходами экс-чиновников

В Госдуме придумают механизмы, которые позволят следить за доходами бывших чиновников. Возможно, к этому привлекут налоговые органы, рассказал Лайфу зампред Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. Он пояснил, что идея подобного контроля принадлежит генеральному прокурору.

— Если есть норма, должна быть ответственность за нарушение нормы, а с этим есть определённые сложности. Можно речь вести о полномочиях налоговых органов, — уточнил парламентарий.

Он заметил, что важно помешать бывшим госслужащим, замешанным в коррупции, пользоваться незаконно нажитым во время службы имуществом.

— Логика очень простая: мы пытаемся поставить преграду незаконному обогащению чиновников (люди могут запасаться впрок), чтобы после ухода с работы дальше определённое время контроль продолжался, — сказал Валеев.

Ранее СМИ уже сообщали о том, что в Генпрокуратуре разработали законопроект, который предполагает контроль за доходами не только действующих госслужащих, но и тех, кто уже покинул свои посты.