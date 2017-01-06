Фильм "Кредо убийцы" поставил новый рекорд сборов за новогодние праздники в РФ

Фильм "Кредо убийцы", основанный на видеоигре Assassin's Creed, поставил несколько рекордов за один день проката в России, сообщает kinobusiness.com.

Так, картина поставила новый рекорд сборов за один день в новогодние праздники и новый рекорд сборов за один день в январе. Всего за один день проката "Кредо убийцы" принёс 240 млн рублей ($4 млн). Кроме того, старт "Кредо убийцы" стал третьим по доходности в истории проката в РФ после супергеройских фильмов "Отряд самоубийц" и "Железный человек".

Фильм "Кредо убийцы" вышел в прокат 5 января. Это фантастическая картина с Майклом Фассбендером и Марион Котийяр в главных ролях.