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Опубликовано 6 января 2017, 12:05

Фильм "Кредо убийцы" поставил новый рекорд сборов за новогодние праздники в РФ

Кадр фильма "Кредо убийцы"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Кредо убийцы"/ © Кинопоиск

Экранизация видеоигры Assassin's Creed принесла за один день $4 миллиона в российском прокате.

Фильм "Кредо убийцы", основанный на видеоигре Assassin's Creed, поставил несколько рекордов за один день проката в России, сообщает kinobusiness.com.

Так, картина поставила новый рекорд сборов за один день в новогодние праздники и новый рекорд сборов за один день в январе. Всего за один день проката "Кредо убийцы" принёс 240 млн рублей ($4 млн). Кроме того, старт "Кредо убийцы" стал третьим по доходности в истории проката в РФ после супергеройских фильмов "Отряд самоубийц" и "Железный человек". 

Фильм "Кредо убийцы" вышел в прокат 5 января. Это фантастическая картина с Майклом Фассбендером и Марион Котийяр в главных ролях.

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Борис Ельников
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