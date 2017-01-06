Razer представила игровой ноутбук с тремя экранами

Два дополнительных экрана выдвигаются из корпуса при помощи специального механизма. Все дисплеи имеют диагональ 17,3 дюйма и обладают разрешением 3840х2160 пикселей.

Отмечается, что экраны выполнены по технологии IGZO и обеспечивают 100-процентный охват цветового пространства Adobe RGB. За обработку графики отвечает видеокарта Nvidia GeForce GTX 1080, обещана поддержка Nvidia G-Sync. Вес ноутбука составляет 5,4 кг, а толщина корпуса — порядка 38 мм.

Прочие характеристики пока не раскрываются. О сроках появления новинки на рынке и её стоимости также ничего не известно.