В чилийском городе Вина дель Мар правоохранительные органы предотвратили ограбление банка после того, как охранник споткнулся о дверь подземного тоннеля.

Как оказалось 25-метровый ход вёл до банка из туалета соседнего здания. При этом он был электрифицирован, сообщает Daily Mail.

Ворам-неудачникам не хватило всего трёх метров для того, чтобы достигнуть цели. Отмечается, что тоннель был настолько широким, что туда могли поместиться сразу два человека.