В Чили воры хотели ограбить банк, пройдя по тоннелю из туалета соседнего здания
Неизвестные злоумышленники протянули к банку 25-метровый тоннель, а для более комфортного ограбления оснастили его электричеством.
В чилийском городе Вина дель Мар правоохранительные органы предотвратили ограбление банка после того, как охранник споткнулся о дверь подземного тоннеля.
Как оказалось 25-метровый ход вёл до банка из туалета соседнего здания. При этом он был электрифицирован, сообщает Daily Mail.
Ворам-неудачникам не хватило всего трёх метров для того, чтобы достигнуть цели. Отмечается, что тоннель был настолько широким, что туда могли поместиться сразу два человека.