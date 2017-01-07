Две народности Намибии подали в суд на ФРГ за колониальные преступления

Представители двух народов Намибии — гереро и нама — подали в суд на правительство ФРГ. Африканцы потребовали финансовой компенсации за массовые убийства членов местных племён колониальными войсками во времена немецкого протектората с 1904 по 1908 год на территории Германской Юго-Западной Африки. Заявление подали в федеральный окружной суд Нью-Йорка, передаёт агентство dpa.

В МИД Германии заявили, что у властей ФРГ достаточно оснований для того, чтобы не вести прямой диалог с представителями этих народов. Внешнеполитическое ведомство указало, что ведёт переговоры на уровне правительств.

Берлин в 2014 году признал геноцидом истребление войсками кайзеровской Германии племён гереро и нама, до этого в ФРГ отмечали, что исторические события попадают под определение "геноцид" только после вступления в 1951 году в силу конвенции ООН "О предупреждении преступления геноцида".

По разным данным на территории Германской Юго-Западной Африки кайзеровские войска убили от 75 до 100 тысяч людней из гереро и нама.