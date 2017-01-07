Порно по игре Overwatch стало самым популярным в России за 2016 год
Коллаж: © L!FE. Фото: © EAST NEWS
На сервисе Pornhub россияне искали порно по игре даже чаще, чем видео, где действие происходит в России.
Порносервис Pornhub, заблокированный Роскомнадзором, подвёл итоги 2016 года. В том числе появилась статистика популярных поисковых запросов пользователей из России.
На первом месте по популярности оказался запрос overwatch. Таким образом россияне искали порно с героями видеоигры Overwatch в жанре многопользовательского шутера. Запрос оказался популярнее даже слова russian, с помощью которого на Pornhub можно найти эротические видео, сделанные в России.
Кроме того, в топе запросов на 6 месте появился futanari. Это японский жанр хентая с персонажами-гермафродитами, у которых присутствуют и женские, и мужские половые органы. На 9 место попал запрос harley quinn: это порно с Харли Куинн, героиней комиксов DC. Персонаж стал популярен после выхода фильма "Отряд самоубийц".
Самой популярной порноактрисой в России осталась Саша Грей, несмотря на то, что она завершила карьеру в 2011 году.