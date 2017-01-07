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Регион
Опубликовано 7 января 2017, 19:26

В Португалии скончался экс-президент Мариу Суариш

Политик дважды был премьер-министром страны, а президентское кресло занимал с 1986 по 1996 год.

Экс-президент и экс-премьер Португалии умер в возрасте 92 лет, передаёт агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в больнице.

В декабре сообщалось, что политика госпитализировали, он находился в состоянии глубокой комы.

Суариш основал социалистическую партию Португалии, дважды был премьер-министром страны, а с 1986 по 1996 год занимал пост президента. После президентского срока с 1999 по 2004 год работал депутатом Европарламента. В 2006 году выдвинул свою кандидатуру на пост президента, но проиграл.

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Роман Харрасов
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