В Португалии скончался экс-президент Мариу Суариш

Экс-президент и экс-премьер Португалии умер в возрасте 92 лет, передаёт агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в больнице.

В декабре сообщалось, что политика госпитализировали, он находился в состоянии глубокой комы.

Суариш основал социалистическую партию Португалии, дважды был премьер-министром страны, а с 1986 по 1996 год занимал пост президента. После президентского срока с 1999 по 2004 год работал депутатом Европарламента. В 2006 году выдвинул свою кандидатуру на пост президента, но проиграл.