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Регион
Опубликовано 8 января 2017, 08:47

Путин поздравил народную артистку Марину Неёлову с юбилеем

Фото: &copy; РИА Новости

Фото: © РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил актрису театра и кино Марину Неёлову с юбилеем. Глава государства пожелал народной артистке здоровья, вдохновения и новых успехов.

— Блистательная актриса, творческий, увлечённый любимым делом человек — вы вписали немало ярких страниц в историю отечественного театра и кинематографа, создали богатейшую галерею разноплановых, но всегда интересных образов. За каждым из них — высочайший профессионализм и безупречный художественный вкус, искренность и обаяние. И конечно, огромный талант и потрясающая работоспособность, — цитирует текст поздравления пресс-служба Кремля.

Также к поздравлениям присоединился российский премьер-министр Дмитрий Медведев. 

— Вы умеете быть неповторимой в самых разных образах, перевоплощаться в сказочную принцессу и королеву Англии, Любовь Раневскую и даже в Акакия Акакиевича Башмачкина. Какую бы роль вы ни играли — в вашем родном "Современнике" или в кино — вы делаете это с потрясающей достоверностью и мастерством, — говорится в поздравительной телеграмме Медведева.

Марина Неёлова — советская и российская актриса театра и кино. Большая часть творческой биографии пришлась на работу в театре "Современник". Наиболее известные роли она сыграла в таких картинах, как: "Монолог", "Осенний марафон", "Фантазии Фарятьева" и "Дорогая Елена Сергеевна". Народная артистка РСФСР (1987).

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Евгений Грин
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