Киберспортивная лига закрылась из-за забастовки игроков

В конце минувшего года сразу же 25 участников этой организации подписали открытое письмо, в котором они выразили недовольство скрытной политикой PEA. В частности, их не устраивало, что ассоциация запрещает геймерам выступать в соревнованиях конкурирующей лиги ESL, являющейся на данной момент старейшей и престижнейшей киберспортивной лигой.

В итоге киберспортсмены отказались от участия в соревнованиях PEA в пользу ESL. В связи с этим представитель Профессиональной киберспортивной ассоциации Джейсон Кац сообщил, что лига немедленно приостанавливает свою работу.