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Регион
Опубликовано 9 января 2017, 08:07

Киберспортивная лига закрылась из-за забастовки игроков

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/ESL

Фото: © facebook.com/ESL

Международная киберспортивная ассоциация PEA объявила о временном прекращении работы. Связано это с недовольством геймеров, выбравших в качестве приоритетной лигу ESL.

В конце минувшего года сразу же 25 участников этой организации подписали открытое письмо, в котором они выразили недовольство скрытной политикой PEA. В частности, их не устраивало, что ассоциация запрещает геймерам выступать в соревнованиях конкурирующей лиги ESL, являющейся на данной момент старейшей и престижнейшей киберспортивной лигой.

В итоге киберспортсмены отказались от участия в соревнованиях PEA в пользу ESL. В связи с этим представитель Профессиональной киберспортивной ассоциации Джейсон Кац сообщил, что лига немедленно приостанавливает свою работу.

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Сергей Сурепин
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