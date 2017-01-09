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Регион
Опубликовано 9 января 2017, 09:04

Игры серии Assassin’s Creed раздают за символическую плату

Фото: &copy; Wikimedia Commons

Фото: © Wikimedia Commons

Сервис Humble Bundle на протяжении ближайших 9 дней распродаёт игры серии Assassin’s Creed. Часть вырученных с акции средств получат благотворительные организации.

Так, например, заплатив столько, сколько вы посчитаете нужным, можно получить доступ к оригинальной Assassin’s Creed, а также к трём эпизодам Chronicles. Однако для российского региона доступен только эпизод в Китае (приключения убийцы в Индии и России заблокированы).

Чуть больше чем за 500 рублей откроется доступ ко второй и третьей частям, а также Liberation HD. Заплатив 920 рублей, ко всему вышеперечисленному вы добавите Unity и Brotherhood.

На момент написания новости уже было продано практически 130 тысяч наборов, а общая сумма вырученных средств составляет более одного миллиона долларов.

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Сергей Сурепин
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