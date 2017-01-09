Игры серии Assassin’s Creed раздают за символическую плату

Так, например, заплатив столько, сколько вы посчитаете нужным, можно получить доступ к оригинальной Assassin’s Creed, а также к трём эпизодам Chronicles. Однако для российского региона доступен только эпизод в Китае (приключения убийцы в Индии и России заблокированы).

Чуть больше чем за 500 рублей откроется доступ ко второй и третьей частям, а также Liberation HD. Заплатив 920 рублей, ко всему вышеперечисленному вы добавите Unity и Brotherhood.

На момент написания новости уже было продано практически 130 тысяч наборов, а общая сумма вырученных средств составляет более одного миллиона долларов.