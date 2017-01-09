Российские хакеры взломали новую консоль Nintendo
Фото © Flickr/Felipe Jimenez, Jr
Наши соотечественники опять отличились: в этот раз хакеры под псевдонимами madmonkey и cluster взломали консоль NES Mini — реинкарнацию культовой приставки "Денди" из нашего детства.
Взлом осуществляется посредством перевода консоли в стандартный FEL-режим, используемый специалистами для загрузки произвольных данных и обновления подобных устройств. Для отката же обратно в заводское состояние madmonkey и его товарищи подготовили специально созданное сохранение в стартовом слоте игры Super Mario Bros, использующееся в качестве переключателя.
В комментарии Лайфу программист Алексей cluster Авдюхин рассказал, что взлом был сделан "чисто из спортивного интереса". Также автору инструкции "очень приятно, что люди во всём мире будут с восторгом пользоваться программой".
На вопрос, не пытались ли с Авдюхиным связаться сотрудники российского представительства Nintendo, Алексей ответил:
Отметим, что одним из проектов Алексея Авдюхина является изготовление многоигровых картриджей для Dendy/Famicom на заказ — "Многоигровочка".
— Другими консолями тоже занимался. Но стоит отметить, что я нигде не был первопроходцем. Делаю модификации и более дружелюбные интерфейсы того, что уже есть. Или просто какие-то альтернативы, — добавил программист.
NES Mini — это миниатюрная версия классической консоли. Компания Nintendo поставляет её с 30 установленными играми. Она подключается напрямую к монитору с помощью кабеля HDMI. Среди игр есть Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Metroid, Donkey Kong, PAC-MAN, Kirby’s Adventure и многие другие.