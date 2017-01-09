Российские хакеры взломали новую консоль Nintendo

Взлом осуществляется посредством перевода консоли в стандартный FEL-режим, используемый специалистами для загрузки произвольных данных и обновления подобных устройств. Для отката же обратно в заводское состояние madmonkey и его товарищи подготовили специально созданное сохранение в стартовом слоте игры Super Mario Bros, использующееся в качестве переключателя.

В комментарии Лайфу программист Алексей cluster Авдюхин рассказал, что взлом был сделан "чисто из спортивного интереса". Также автору инструкции "очень приятно, что люди во всём мире будут с восторгом пользоваться программой".

На вопрос, не пытались ли с Авдюхиным связаться сотрудники российского представительства Nintendo, Алексей ответил:

Мы с сотрудниками российского представительства в одном чате сидим. Пока они никак не высказывались, но, скорее всего, они только рады, ведь все бросились покупать консоли, а на продажи игр это никак не повлияло. Наверное, это первый взлом консоли, который приносит прибыль, а не убытки. Думаю, они и сами запихнули бы изначально в консоль многие игры, на которые проблемно получить права Алексей cluster Авдюхин

Отметим, что одним из проектов Алексея Авдюхина является изготовление многоигровых картриджей для Dendy/Famicom на заказ — "Многоигровочка".

— Другими консолями тоже занимался. Но стоит отметить, что я нигде не был первопроходцем. Делаю модификации и более дружелюбные интерфейсы того, что уже есть. Или просто какие-то альтернативы, — добавил программист.

NES Mini — это миниатюрная версия классической консоли. Компания Nintendo поставляет её с 30 установленными играми. Она подключается напрямую к монитору с помощью кабеля HDMI. Среди игр есть Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Metroid, Donkey Kong, PAC-MAN, Kirby’s Adventure и многие другие.