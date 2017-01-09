В Steam повысили цены из-за "налога на Google"

Как сообщила украинская студия GSC Game World, известная по играм "Казаки" и S.T.A.L.K.E.R., наценка была введена с 1 января 2017 года. Об этом разработчикам стало известно из сообщения, разосланного Valve накануне.

Это привело к повышению цен на стратегию "Казаки-3". Согласно заявлению GSC Game World, стратегия подорожает приблизительно на 21%. Сейчас цена базовой версии игры составляет 799 рублей, но уже после 15 января "Казаки-3" будут стоить 969 рублей.

По словам разработчиков, изменения в ценообразовании Steam могут затронуть в будущем и другие страны.

Ранее компания Wargaming пообещала, что возьмёт на себя все расходы, связанные с "налогом на Google". Компания Sony также заявила, что повышать цены на игры не планирует.

Напомним, с 1 января 2017 года в России появился новый налог, больше известный как "налог на Google". Он предполагает введение НДС в размере 18% для иностранных компаний, продающих через Интернет электронный контент российским пользователям. Для этого западные компании должны будут зарегистрироваться в системе ФНС и платить налоги наравне с российскими коллегами.