Сингапур требует от Гонконга вернуть конфискованные БТР
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Министр обороны Сингапура заявил, что девять БТР, изъятых гонконгской полицией, ни в коем случае нельзя ни конфисковывать, ни задерживать, но при этом он поприветствовал решение Гонконга решить проблемный вопрос в рамках своего законодательства, сообщает Рейтер.
Министр обороны Сингапура Нг Энг Хен заявил журналистам, что БТР являются государственной собственностью, несмотря на то что их транспортировал частный перевозчик. Он также добавил, что премьер-министр Сингапура Ли Хсьен Лунг уже отправил своему гонконгскому коллеге письмо с запросом о возврате машин, но в ответ получил уведомление, в котором сказано, что "расследование займёт какое-то время, и Гонконг решит этот вопрос в соответствии со своим внутренним законодательством". По заявлению властей Сингапура, они приветствуют такое решение.
Представитель МИД Китая заявил по данному вопросу, что Пекин надеется на то, что, во-первых, все страны — участницы спора будут исходить из принципов политики единого Китая, а во-вторых, Пекин надеется, что Сингапур подчинится законам Гонконга.
Задержание сингапурских БТР произошло на фоне усилившихся разногласий между Китаем и Сингапуром, из-за которых последний стал налаживать с США отношения в сфере безопасности и начал выражать озабоченность агрессивной позицией Китая по Южно-Китайскому морю.
Сингапур и Тайвань с 1970 года проводят совместные военные мероприятия, в том числе двусторонние учения сухопутных войск. Со своей стороны, Китай негативно относится к подобному сотрудничеству и несмотря на то, что Сингапур признаёт политику единого Китая, настойчиво требует, чтобы Сингапур не вмешивался в спор по Южно-Китайскому морю, на главенствующую роль в котором также претендуют Бруней, Малайзия, Филиппины, Тайвань и Вьетнам.
Лайф напоминает, что в ноябре 2016 года гонконгские таможенники задержали в порту партию из девяти сингапурских БТР Terrex AV81. По предварительной информации, БТР перевозили на корабле из Тайваня, и Гонконг не был пунктом назначения, а перевозчики не предъявили специальной лицензии на перевозку военной техники.
Официальные власти Китая потребовали от Сингапура объяснений по поводу попыток "вооружить мятежную провинцию (Тайвань)", а государственные СМИ обвинили Сингапур в двурушничестве и заявили, что подобные сделки могут ухудшить отношения с Пекином.
Помимо этого, Пекин потребовал от властей Сингапура сотрудничать с компетентными органами Гонконга в расследовании происшествия.