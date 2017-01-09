Министр обороны Сингапура Нг Энг Хен заявил журналистам, что БТР являются государственной собственностью, несмотря на то что их транспортировал частный перевозчик. Он также добавил, что премьер-министр Сингапура Ли Хсьен Лунг уже отправил своему гонконгскому коллеге письмо с запросом о возврате машин, но в ответ получил уведомление, в котором сказано, что "расследование займёт какое-то время, и Гонконг решит этот вопрос в соответствии со своим внутренним законодательством". По заявлению властей Сингапура, они приветствуют такое решение.

Представитель МИД Китая заявил по данному вопросу, что Пекин надеется на то, что, во-первых, все страны — участницы спора будут исходить из принципов политики единого Китая, а во-вторых, Пекин надеется, что Сингапур подчинится законам Гонконга.

Задержание сингапурских БТР произошло на фоне усилившихся разногласий между Китаем и Сингапуром, из-за которых последний стал налаживать с США отношения в сфере безопасности и начал выражать озабоченность агрессивной позицией Китая по Южно-Китайскому морю.

Сингапур и Тайвань с 1970 года проводят совместные военные мероприятия, в том числе двусторонние учения сухопутных войск. Со своей стороны, Китай негативно относится к подобному сотрудничеству и несмотря на то, что Сингапур признаёт политику единого Китая, настойчиво требует, чтобы Сингапур не вмешивался в спор по Южно-Китайскому морю, на главенствующую роль в котором также претендуют Бруней, Малайзия, Филиппины, Тайвань и Вьетнам.

Лайф напоминает, что в ноябре 2016 года гонконгские таможенники задержали в порту партию из девяти сингапурских БТР Terrex AV81. По предварительной информации, БТР перевозили на корабле из Тайваня, и Гонконг не был пунктом назначения, а перевозчики не предъявили специальной лицензии на перевозку военной техники.

Официальные власти Китая потребовали от Сингапура объяснений по поводу попыток "вооружить мятежную провинцию (Тайвань)", а государственные СМИ обвинили Сингапур в двурушничестве и заявили, что подобные сделки могут ухудшить отношения с Пекином.

Помимо этого, Пекин потребовал от властей Сингапура сотрудничать с компетентными органами Гонконга в расследовании происшествия.