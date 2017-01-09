У экранизации Uncharted появился сценарий

Карнахан, наиболее известный как режиссёр и сценарист фильма "Команда "А", выложил фото титульной страницы сценария фильма Uncharted в своём "инстаграме".

P$P>QP> P>P?QP1P;P8P:P>P2P0P=P> Joe Carnahan (@carnojoe) P/P=P2 7 2017 P2 1:28 PST

Джон заявил, что придуманный им сюжет вышел настоящим "зверем" и вряд ли в Голливуде сейчас есть более впечатляющий сценарий экшен-фильма. Если таковой и имеется, то он "хотел бы его увидеть".

Работы над фильмом по мотивам известной приключенческой серии игр Uncharted начались более 8 лет назад. С тех пор к проекту присоединялись различные режиссёры и сценаристы, но в итоге они его покидали. Недавно актёр Марк Уолберг отказался от роли искателя сокровищ Нейтана Дрейка, главного героя серии.

Последний раз сообщалось о планах выпустить фильм в прокат в июне этого года. Очевидно, студия не успеет к этому сроку.