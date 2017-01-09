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Опубликовано 9 января 2017, 14:31

У экранизации Uncharted появился сценарий

Фото: &copy;&nbsp;uncharted.wikia.com

Фото: © uncharted.wikia.com

Сценарист Джо Карнахан, нанятый Sony для написания сценария экранизации игры Uncharted, объявил о завершении своей работы.

Карнахан, наиболее известный как режиссёр и сценарист фильма "Команда "А", выложил фото титульной страницы сценария фильма Uncharted в своём "инстаграме".

Джон заявил, что придуманный им сюжет вышел настоящим "зверем" и вряд ли в Голливуде сейчас есть более впечатляющий сценарий экшен-фильма. Если таковой и имеется, то он "хотел бы его увидеть".

Работы над фильмом по мотивам известной приключенческой серии игр Uncharted начались более 8 лет назад. С тех пор к проекту присоединялись различные режиссёры и сценаристы, но в итоге они его покидали. Недавно актёр Марк Уолберг отказался от роли искателя сокровищ Нейтана Дрейка, главного героя серии.

Последний раз сообщалось о планах выпустить фильм в прокат в июне этого года. Очевидно, студия не успеет к этому сроку.

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Станислав Погорский
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