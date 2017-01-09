Игроки Team Fortress 2 спасли ребёнку жизнь

Пользователь под псевдонимом what_is_schwa написал на форуме Reddit о том, что у его сына диагностировали отравление тяжёлыми металлами, в частности свинцом. Высокий уровень свинца в организме может привести к проблемам с мочеполовой системой, памятью, сопровождаться серьёзными психическими расстройствами, а в запущенных случаях может даже обернуться смертью. Врачи сообщили, что источник отравления находился в его доме, поэтому главе семейства пришлось одновременно заботиться об оплате лечения сына и думать о переезде.

Спустя некоторое время в Steam Workshop появилась карта мужчины под названием pl_swiftwater. Она вошла в состав обновления Meet Your Match.

Благодаря программе Map Stamp все пользователи Team Fortress 2, которые хотели поддержать работу автора, могли приобрести особую шляпу с забавным эффектом разлетающихся частиц, активирующимся на этой карте. Благодаря собранным средствам пользователю what_is_schwa удалось сохранить не только здоровье сыну, но и дом.

Геймер рассказал, что на заработанные средства он сделал дом безопасным. Это привело к снижению уровня свинца в организме его сына. Теперь ему не грозят последствия отравления.