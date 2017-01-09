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Опубликовано 9 января 2017, 16:12

На выставке CES украли прототипы инновационных устройств Razer

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/Razer

Фото: © facebook.com/Razer

Международная выставка технологий CES 2017 в Лас-Вегасе не обошлась без неприятного инцидента. Со стенда компании Razer украли прототипы двух новых устройств.

В ночь с воскресенья на понедельник неизвестные забрали прототипы гаджетов, которые Razer впервые представила на выставке в четверг. Представители компании сообщили, что именно было украдено.

Первой пропажей оказался Project Valerie — ноутбук-трансформер с механической клавиатурой и тремя 17,3-дюймовыми дисплеями. Они автоматически выезжают по бокам устройства, как только ноутбук открывается.

Вторым прототипом был Project Ariana — это необычный проектор, который при помощи специальных линз не просто проецирует изображение на поверхность, но и подстраивает его под окружение. Для этого устройство использует камеры, умеющие определять глубину пространства.

Это не первая кража, случившаяся с Razer. В ноябре 2011-го неизвестные проникли в офис компании и похитили игровой ноутбук Razer Blade.

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