Bethesda гордится решением об отмене Doom 4
Вице-президент Bethesda Пит Хайнс рассказал, как коллектив из id Software прекратил разработку Doom 4 и решил вместо этого перезапустить серию.
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Хайнс рассказал в интервью сайту GamesRadar+, что культовая серия шутеров от первого лица про демонов из ада в какой-то момент оказалась в тупике:
Разумеется, решение прекратить разработку не было простым — по сути, разработчики согласились отменить проект, в который уже было вложено немало средств и сил. Причём речь шла именно о том, чтобы начать с чистого листа.
Но Пит добавил, что хотя подобный шаг тогда негативно сказался на финансах компании, в конце-концов решение оказалось правильным. Новая Doom, которая начала серию заново, по его словам, — как раз то, что нужно было серии.