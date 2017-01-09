Bethesda гордится решением об отмене Doom 4

Хайнс рассказал в интервью сайту GamesRadar+, что культовая серия шутеров от первого лица про демонов из ада в какой-то момент оказалась в тупике:

С Doom мы достигли переломного момента, когда стало ясно: "Эта игра не соответствует стандартам серии". Это было мнение не только Bethesda, к нам подходили разработчики id и говорили: "Не то чтобы эту игру нельзя назвать хорошей или неплохой, просто это не Doom. Она ушла от того, чем, как мы считаем, должна быть Doom Пит Хайнс, вице-президент Bethesda

Разумеется, решение прекратить разработку не было простым — по сути, разработчики согласились отменить проект, в который уже было вложено немало средств и сил. Причём речь шла именно о том, чтобы начать с чистого листа.

Но Пит добавил, что хотя подобный шаг тогда негативно сказался на финансах компании, в конце-концов решение оказалось правильным. Новая Doom, которая начала серию заново, по его словам, — как раз то, что нужно было серии.