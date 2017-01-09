Трое экс-депутатов Госдумы продолжают занимать служебные квартиры в Москве

Зампред Комитета Госдумы по регламенту Михаил Романов сообщил журналистам, что трое парламентариев прошлого созыва до сих пор не освободили служебные квартиры на улице Улофа Пальме на западе Москвы. Речь идёт о единороссе Михаиле Яшине, представителе ЛДПР Владимире Таскаеве и коммунисте Михаиле Заполеве. Об этом сообщают "Дни.ру".

В Госдуме надеются, что экс-депутаты всё-таки покинут служебное жильё и нынешним парламентариям не придётся прибегать к помощи суда для их выселения.

— Управление делами президента прорабатывало вопрос и судебного разбирательства, и взыскания убытков в связи с тем, что депутаты занимают квартиры в неположенное им время, а аппарат Госдумы должен нести бремя расходов по размещению депутатов в гостиницах, — сообщил Романов. — Но если в течение недели или двух квартиры будут освобождены, то уже не будет необходимости подавать судебные иски о выселении.