Слуги народа, у которых не получилось прикарманить государственное имущество

Около месяца назад СМИ сообщили о том, что 18 депутатов Государственной думы РФ предыдущего созыва отказываются освобождать служебные квартиры. На сегодняшний момент таких практичных бывших народных избранников осталось трое, то есть у остальных всё-таки проснулась совесть или чувство самосохранения.

Но сути это не меняет: история очень показательна и, к сожалению, характеризует многих парламентариев прошлого призыва определённым образом. Абсурдные законодательные инициативы, звание "бешеного принтера", а теперь ещё и попытка прикарманить государственное имущество — вот чем запомнится парламент 2011–2016 годов общественности и экспертам. Согласитесь, не тот "послужной список", с которым хочется войти в историю.

Радует, что Госдума нового созыва явно не хочет идти по стопам предшественников. И пусть часть депутатов работали в парламенте и ранее, сегодня они явно трудятся в ином ключе и с другим настроением. И это очень положительная тенденция.

Если мы придём к тому, что в глазах общественности депутат перестанет быть сидящим на народной шее иждивенцем, а станет реальным "слугой народа", тогда этот самый народ запросто может спросить, почему не самые бедные господа не сдавали вовремя свои служебные квартиры, предпочитая жить за счёт государства? Вот тогда последним придётся очень постараться, чтобы их карьера не закончилась на таком позорном эпизоде.

И хорошо, если выселять "непокорных квартирантов" не надо будет через приставов и полицию. Иначе на политическом будущем придётся поставить крест. В общем, лучше Владимиру Таскаеву (ЛДПР), Михаилу Заполеву (КПРФ) и Михаилу Яшину (ЕР) освободить служебную жилплощадь как можно скорее. А мы продолжим наблюдать, как меняется Государственная дума, и отмечать, чем депутаты нынешнего седьмого созыва выгодно отличаются от своих предшественников. Например, скромностью.

Буквально позавчера летел из областного центра одного из регионов Южного Урала и оказался в зале вылета с депутатом ГД от области. Состоятельный человек, ставший парламентарием, путешествовал экономклассом, вёл себя очень скромно и достойно в зале вылета, ожидая посадки, и не пытался "качать права", несмотря на задержку рейса и на длительное ожидание выдачи багажа уже в Шереметьево.

Посмотрел его пресс-портрет и обнаружил, что он и с избирателями активно работает. Вот такие депутаты сейчас востребованы. Адекватные и знающие своё место и предназначение. А не те, кто ранее приходил в Госдуму за зарплатой и депутатской корочкой в надежде спокойно отсидеться и ничего не делать.

Нет, есть, конечно, такие представители и в нынешнем парламенте. Например, две коммунистки, которые уже в прошлом году потребовали, чтобы их отпустили домой пораньше кормить мужей ужином. Пусть расскажут об этом другим россиянкам, которые работают едва ли меньше, а зарплату получают несопоставимую с доходами этих заботливых жён.

Доработают ли они свой депутатский срок с таким подходом — вот в чём вопрос.