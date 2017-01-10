В Сеть утекла концовка Horizon: Zero Dawn

Об утечке сообщил пользователь NeoGAF, ссылаясь на сайт 4Chan. По сути, это всего лишь слух, но в конце прошлого года именно 4Chan был местом, где появилась концовка Final Fantasy XV задолго до её выхода — как выяснилось, настоящая.

Далее следуют спойлеры Horizon: Zero Dawn.

Завязка игры такова: в очень далёком будущем человечество пережило некий коллапс, из-за которого цивилизация превратилась в руины, роботы-динозавры истребили человечество, а его остатки вернулись к племенному образу жизни, разве что пользуясь некоторыми современными гаджетами.

Главная героиня Элой — охотница, которую почему-то недолюбливают многие соплеменники. Она никогда не видела своих родителей, всегда задавала слишком много запретных вопросов о мироздании и в итоге решила узнать, что же произошло с цивилизацией много лет назад.

Согласно утечке, игра завершится серьёзным сюжетным поворотом. Элой доберётся до Древних руин и узнает, что она и остальные ныне живущие люди — на самом деле биороботы, которых когда-то создали люди настоящие. Их отличие от роботов-динозавров и прочих механических созданий лишь в том, что "люди" состоят из биоматерии и размножаются более естественным образом. Таким образом, человечество на самом деле давно вымерло.

Словосочетание Zero Dawn (буквально переводится как "Нулевой рассвет") из подзаголовка игры окажется названием программы, спрятанной в Древних руинах, позволяющей деактивировать либо всех роботов из металла, либо таких "людей", как и главная героиня. В финале игроку предстоит сделать этот непростой выбор.

Вызывает сомнение в правдивости этой концовки только одно: Horizon: Zero Dawn должна стать первой игрой в серии, а разрабатывать сиквел с учётом последствий от противоположных финалов будет практически невозможно.

Окончательно эти слухи подтвердятся или будут опровергнуты, когда игра выйдет на PS4 28 февраля.