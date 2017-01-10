Новогодние праздники побудили жителей Санкт-Петербурга реже обращаться за медицинской помощью для лечения гриппа. В период новогодних каникул зафиксирован спад числа больных острыми респираторными вирусными инфекциями.

Как уточнила Лайфу начальник эпидотдела управления Роспотребнадзора по городу Ирина Чхинджерия, заболеваемость населения находится ниже значения эпидемического порога на 53,5%, в том числе взрослого населения почти на 70%, детей возрастной группы от 0–2 лет на 60% и школьников 7–14 лет на 49%.

За первую календарную неделю очагов с групповыми заболеваниями ОРВИ не зарегистрировано. В ведомстве полагают, что более показательной станет первая рабочая неделя.