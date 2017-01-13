Красный Марс, ретро и перемещение во времени. Гид по еженедельным скидкам

Red Faction Collection

Обзоры пользователей: крайне положительные.

Полная антология — как это было принято говорить во времена активного дискового пиратства — всех частей культовой серии игр о покорителях красной планеты станет, пожалуй, лучшим выбором на этой неделе. Red Faction Collection за 219 рублей позволит игрокам окунуться в атмосферу индустриального этапа покорения Марса, возглавив революцию космошахтёров, гибнущих от чумы и рук злобных охранников горнодобывающей компании.

Оригинальная Red Faction в своё время произвела технологическую революцию, позволив игрокам полностью изменять и разрушать окружающий мир в режиме реального времени, а последующие за ней продолжения лишь закрепили планку.

Увы, как и многие другие проекты компании THQ, франшиза про Красную планету оказалась заморожена в результате банкротства издательства. Последняя часть серии, Red Faction: Armageddon, увидела свет теперь уже в относительно далёком 2011 году.

The Silent Age

Обзоры пользователей: очень положительные.

Когда вышла: 29 мая 2015.

Если разрушению марсианских фабрик вы предпочитаете интересную историю с элементами фантастики и перемещением во времени, то обратите своё внимание на The Silent Age — ошеломительное приключение в жанре point-and-click от независимой студии House on Fire. Сюжет игры повествует об обычном парне из семидесятых по имени Джо, которому волею судьбы выпал шанс спасти Землю от постапокалиптического будущего.

Благодаря интересным загадкам и качественно проработанной истории игра удостоилась награды в номинации "Лучшая инди-игра" на фестивале 2013-го Casual Connect. А это что-то да значит. Тем более за чисто символические 24 рубля.

Retro Game Crunch

Обзоры пользователей: очень положительные.

Когда вышла: 19 мая 2014 года.

Оставшееся после предыдущей игры ностальгическое послевкусие мы рекомендуем утолить Retro Game Crunch — сборником из семи различных по жанру, стилизованных под незабвенные хиты с "Денди" (в мире более известную как NES или Famicom). Что-то интересное в нём для себя найдёт абсолютно каждый: кому-то придётся по душе End of Line, смерть главного героя которой поставлена в центр игрового процесса, а кто-то проведёт часок-другой за сражениями с драконами и другой восточной нечистью в Shūten.

Тем более не последнюю роль тут играет цена: всё это счастье обойдётся вам в 24 рубля.

Nihilumbra

Обзоры пользователей: очень положительные.

Когда вышла: 25 сентября 2015 года.

Следующая игра в нашей подборке — не совсем традиционная рождественская игра под названием Nihilumbra, представляющая из себя смесь платформера и головоломки. От новогоднего настроения тут, впрочем, остался только снег: путешествовать в борьбе с поглощающей бездной нам предстоит по заброшенным землям, внушающим больше страх и отвращение, нежели доброту и спокойствие.

Как и многие проекты, успешно прошедшие Steam Greenlight, творение BeautiFun Games подкупает своим визуальным стилем и оригинальным саундтреком, записанным композитором Álvaro Lafuente.

12 is Better Than 6

Обзоры пользователей: очень положительные.

Когда вышла: 20 ноября 2015 года.

Нарисованная в тетрадке Hotline Miami про ковбоев. Ровно такие первые ассоциации вызывает 12 is Better Than 6 у человека, случайно обнаружившего игру в каталоге Steam. Впрочем, далеко не случайно: проект, как и вышеназванный мясной шутер с видом сверху, обладает уникальным визуальным стилем и запредельной по меркам современной игровой индустрии жестокостью по отношению к игроку. Поверьте, умирать вам придётся регулярно.

Что касается сюжета — тут всё банально: 1873 год, Дикий Запад и беглецы с каторги. А чего ещё ожидать от проекта, призванного дать вам полностью отключить мозг и положиться на природные инстинкты.