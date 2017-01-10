Microsoft отменила разработку Scalebound

Совместный проект студии Platinum Games и Microsoft Studios, который должен был стать эксклюзивом для ПК и Xbox One, более не актуален. Разработка официально остановлена.

Ранее сообщалось, что Platinum Games испытывает проблемы с разработкой игры, в связи с чем рассматривалась возможность полной отмены проекта.

Напомним, приключенческий боевик о дружбе людей с драконами анонсировали в 2014 году на выставке E3. Изначально Scalebound должна была выйти в конце 2016 года, впоследствии релиз перенесли на 2017 год. На протяжении всего этого времени разработчики практически не отчитывались о том, как протекает процесс создания.

Несмотря на потерю Scalebound, у Microsoft ещё остались эксклюзивы, которые должны выйти в этом году: Halo Wars 2, Crackdown 3, State of Decay 2, Sea of Thieves.

Студия Platinum Games, известная по Bayonetta и Metal Gear Rising, в этом году выпускает другой слешер — NieR: Automata. Игра выйдет на ПК и PlayStation 4.