Вячеслав Володин встретится с главой ПАСЕ 12 января

Спикер Госдумы Вячеслав Володин проведёт встречу с главой Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунтом в четверг, 12 января. Как сообщил журналистам сам Володин, выступая по итогам заседания Совета Госдумы, российская сторона намерена предложить к обсуждению весь комплекс вопросов вокруг лишения России права голоса в ПАСЕ с её дальнейшим отказом принимать любое участие в работе организации.

При этом Володин предостерёг журналистов и коллег от завышенных ожиданий.

— Когда лишают права голоса, европейский парламент живёт по архаичным законам, которые сам себе выдумал. Это ненормально. Парламент — это место для дискуссий, — заявил Володин. — Если какая-то ясность наступит по итогам общения с господином Аграмунтом, будет хорошо. Но надеяться, что все эти проблемы в одночасье снимутся, наверное, неправильно будет. Это завышенные ожидания.

Напомним, в ходе декабрьской встречи председателя Госдумы с генеральным секретарём Совета Европы Турбьёрном Ягландом Володин заявил, что не считает возвращение в ПАСЕ самоцелью для России. Кроме того, спикер Госдумы отметил, что возвращение российской делегации может состояться лишь при отмене санкций.