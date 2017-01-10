Президент России станет героем видеоигры

Главным героем игры станет Михаил Иванович, прообразом которому послужил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Ему предстоит дать отпор инопланетным существам, которые хотят уничтожить человечество. В Reptilians Must Die! Ставка сделана на патриотизм и духовные скрепы.

По словам Романа Тишкова, сооснователя Dagestan Technology, идея создания проекта пришла после наплыва игр про нового президента США Дональда Трампа.

— Мы подумали и решили, что неплохо бы импортозаместить продукт и сделать патриотическую игру по мотивам, — признаётся Тишков.

Что же касается рептилий, то они стали собирательным образом "самых плохих во вселенной существ, гадящих нашей великой Родине. Для прообраза президента РФ Михаила Ивановича на земле просто нет достойных противников".

Говоря о реальных событиях, которые нашли отражение в игре, Тишков добавил:

Мы с юмором обыграли самые разные реальные события, от манеры общения киевского мэра Кличко до маниакального желания президента США Обамы наложить на нашу страну санкции. Но, конечно, нам пришлось замаскировать его, чтобы не получить очередные обвинения в расизме

Игра Reptilians Must Die! уже успешно прошла Steam Greenlight, а её релиз запланирован на 24 января. К слову, в нашей группе "ВКонтакте" прямо сейчас проходит конкурс, по итогам которого 10 случайных счастливчиков уже завтра смогут опробовать творение Dagestan Technology.