В Японии появились кабинки виртуальной реальности с порно

Японская порнокомпания Soft on Demand открыла в Токио сервис по сдаче комнат для просмотра порнографии в виртуальной реальности. Рекламные вывески гарантируют "чистоту" и "полное погружение". По словам сотрудников компании, их прямыми конкурентами выступают традиционные отели и хостелы.

Кабинки можно снимать как на один час, так и на сутки. Обойдётся это в 5 и 27 долларов соответственно. В честь открытия компания Soft on Demand устроила акцию: все желающие испытать новую услугу могут получить бесплатный час.

Помимо просмотра порно посетители могут почитать мангу (японские комиксы) или посидеть в Интернете.