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Регион
Опубликовано 10 января 2017, 13:35

В Японии появились кабинки виртуальной реальности с порно

Фото: &copy;&nbsp;EAST NEWS

Фото: © EAST NEWS

Небольшие звуконепроницаемые кабинки оборудованы компьютерами, приборами виртуальной реальности и коллекцией фильмов и манги.

Японская порнокомпания Soft on Demand открыла в Токио сервис по сдаче комнат для просмотра порнографии в виртуальной реальности. Рекламные вывески гарантируют "чистоту" и "полное погружение". По словам сотрудников компании, их прямыми конкурентами выступают традиционные отели и хостелы.

Кабинки можно снимать как на один час, так и на сутки. Обойдётся это в 5 и 27 долларов соответственно. В честь открытия компания Soft on Demand устроила акцию: все желающие испытать новую услугу могут получить бесплатный час.

Помимо просмотра порно посетители могут почитать мангу (японские комиксы) или посидеть в Интернете.

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Сергей Сурепин
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