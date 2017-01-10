В Overwatch отпразднуют День святого Валентина
Фото: © vk.com/overwatchru
Об этом стало известно благодаря находке пользователя форума Reddit, обнаружившего новые реплики персонажей в последнем обновлении игры.
По словам геймера, в игре есть диалоги, в которых Ангел и Гэндзи обсуждают, как они будут дарить друг другу шоколадные конфеты. Эти слова намекают на возможное внутриигровое мероприятие в честь Дня святого Валентина.
Ранее разработчики из студии Blizzard рассказали о том, что в этом году игроков ждёт множество сюрпризов, в том числе и новые специальные мероприятия.
Напомним, именно таким образом пользователям стало известно о рождественском празднике в Overwatch.
Ранее в игре помимо Рождества игроки отмечали Олимпийские игры и Хеллоуин.
Overwatch — многопользовательский шутер от первого лица, разработанный студией Blizzard. Игра вышла 23 мая 2016 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.