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Регион
Опубликовано 10 января 2017, 14:45

В Overwatch отпразднуют День святого Валентина

Фото: &copy;&nbsp;vk.com/overwatchru

Фото: © vk.com/overwatchru

Об этом стало известно благодаря находке пользователя форума Reddit, обнаружившего новые реплики персонажей в последнем обновлении игры.

По словам геймера, в игре есть диалоги, в которых Ангел и Гэндзи обсуждают, как они будут дарить друг другу шоколадные конфеты. Эти слова намекают на возможное внутриигровое мероприятие в честь Дня святого Валентина.

Ранее разработчики из студии Blizzard рассказали о том, что в этом году игроков ждёт множество сюрпризов, в том числе и новые специальные мероприятия.

Напомним, именно таким образом пользователям стало известно о рождественском празднике в Overwatch.

Ранее в игре помимо Рождества игроки отмечали Олимпийские игры и Хеллоуин.

Overwatch — многопользовательский шутер от первого лица, разработанный студией Blizzard. Игра вышла 23 мая 2016 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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